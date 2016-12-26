Как получить лицензию МЧС

Реализация работ по тушению пожаров, проектированию, монтажу и обслуживанию охранно-пожарных систем сигнализации, устройству огнезащиты конструкций, материалов и изделий требует наличия лицензии МЧС. Этот документ выдадут при соответствии ряду требований:

наличие специализированного оборудования и документов для реализации лицензионной деятельности;

наличие специалистов с 3-летним стажем работ в сфере лицензионной деятельности, имеющих профильное образование;

документальное подтверждение периодического прослушивания курса повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет).

Содействие по вопросам, связанным с прохождением лицензирования МЧС, можно получить здесь sro-licence.ru. В компании ЦЛС «ПроЭксперт» работают компетентные специалисты, оказывающие комплекс услуг:

консультации по вопросам лицензирования в МЧС;

помощь в составлении заявления для подачи в МЧС;

анализ имеющейся документации на предмет соответствия требованиям МЧС для лицензирования;

предоставление рекомендаций для устранения несоответствий и повышения вероятности успешного лицензирования;

квалифицированная помощь в подготовке организации к прохождению лицензирования. Обучение кадров, повышение квалификации, предоставление специалистов, оборудования и помещений для ведения лицензионной деятельности;

сопровождение лицензионной комиссии при выездных проверках. Взаимодействие во время камеральной инспекции;

разработка и подача документов на получение лицензии;

оформление и передача документов заказчику.

На http://www.sro-licence.ru/ можно более подробно узнать об основных требованиях к соискателяем пожарной лицензии.

Альтернативный подход в рамках действующего законодательства – приобретение юридически чистой фирмы, располагающей требуемыми лицензиями от МЧС. Вместо длительного ожидания клиент получит весь пакет документов в течение 5 дней (срок оформления и регистрации сделки купли-продажи).

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