26 Декабрь, 2016


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Как получить лицензию МЧС

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Реализация работ по тушению пожаров, проектированию, монтажу и обслуживанию охранно-пожарных систем сигнализации, устройству огнезащиты конструкций, материалов и изделий требует наличия лицензии МЧС. Этот документ выдадут при соответствии ряду требований:

  • наличие специализированного оборудования и документов для реализации лицензионной деятельности;
  • наличие специалистов с 3-летним стажем работ в сфере лицензионной деятельности, имеющих профильное образование;
  • документальное подтверждение периодического прослушивания курса повышения квалификации (не реже 1 раза в 5 лет).

Содействие по вопросам, связанным с прохождением лицензирования МЧС, можно получить здесь sro-licence.ru. В компании ЦЛС «ПроЭксперт» работают компетентные специалисты, оказывающие комплекс услуг:

  • консультации по вопросам лицензирования в МЧС;
  • помощь в составлении заявления для подачи в МЧС;
  • анализ имеющейся документации на предмет соответствия требованиям МЧС для лицензирования;
  • предоставление рекомендаций для устранения несоответствий и повышения вероятности успешного лицензирования;
  • квалифицированная помощь в подготовке организации к прохождению лицензирования. Обучение кадров, повышение квалификации, предоставление специалистов, оборудования и помещений для ведения лицензионной деятельности;
  • сопровождение лицензионной комиссии при выездных проверках. Взаимодействие во время камеральной инспекции;
  • разработка и подача документов на получение лицензии;
  • оформление и передача документов заказчику.

На http://www.sro-licence.ru/ можно более подробно узнать об основных требованиях к соискателяем пожарной лицензии.

Альтернативный подход в рамках действующего законодательства – приобретение юридически чистой фирмы, располагающей требуемыми лицензиями от МЧС. Вместо длительного ожидания клиент получит весь пакет документов в течение 5 дней (срок оформления и регистрации сделки купли-продажи).

Помощь ЦЛС «ПроЭксперт» актуальна для компаний, которым требуется переоформление лицензии и дополнительные работы.

Здесь http://www.sro-licence.ru/o-kompanii можно изучить перечень услуг, предоставляемых квалифицированными специалистами в рамках сопровождения бизнеса. Компания ЦЛС «ПроЭксперт» работает в рамках действующего законодательства. Именно поэтому клиенты могут быть уверены в оригинальности и достоверности оформленной документации.

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