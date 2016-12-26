Фанера для выравнивания пола

Фанера является многослойным прочным материалом из натуральной древесины. Технические характеристики ее обусловлены процессом изготовления. Так, между собой склеиваются несколько листов древесного тонкого шпона. Расположены они так, чтобы направление волокон древесины было перпендикулярно друг другу. Это все делает фанеру наиболее прочной на растяжение и излом.

Благодаря вышеперечисленным параметрам устройство фанерного пола в строительстве широко распространено. До укладки паркета или линолеума основание должно быть выровнено. Именно поэтому выравнивание поверхности пола считается неизменным условием отделочных работ. В данном случае фанера подходит идеально. Но необходимо выбрать правильно толщину листов. Лист, в котором имеется 9 слоев, станет соответствовать толщине 12 мм, а при толщине 11 слоев фанера 16 мм. Для пола отлично подойдет 9 миллиметровая фанера из хвойного дерева. Она не так сильно гниет, так как хвоя имеет редкостные фитонцидные свойства. Но при производстве фанеры используют клеи с содержанием фенолформальдегидной смолы и токсичных веществ. Следовательно, ее лучше не применять для отделки пола.

У данного материала главным предназначением являются внешняя отделка и кровельные работы. В виде подложки под ламинат использовать лучше наиболее экологичную фанеру из лиственных пород деревьев. Для того, чтобы выровнять пол, можно использовать фанеру различной толщины. Так, если поверхность ровная, можно применять листы от 8 до 10 мм. Если пол имеет большие перепады, лучше будет купить фанеру 12 мм толщиной. Но нельзя в одном помещении делать листы фанеры различной толщины.

Основание из фанеры является практичным черновым полом в комнате. Он не деформируется даже при существенной нагрузке. Достаточно надежен и прочен даже в процессе эксплуатации. Но не следует забывать, что при настиле необходимо оставлять небольшое пространство между листами. Укладка фанеры – процесс не сложный. Можно уложить ее своими силами. Но если нет времени, можно обратиться за помощью к специалистам, занимающимся строительными и отделочными работами.