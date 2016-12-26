26 Декабрь, 2016


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Защита дверей: броненакладки и бронепластины

Дата:
Новости компаний
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Хорошие двери – это надежное средство защиты дома от проникновения в него любых злоумышленников. Они защищают дом благодаря прочному полотну и замкам, которые сложно открыть. Однако последние имеют слабость: их сердцевину можно легко просверлить, что позволяет получить доступ к ригелям и заставить их двигаться с помощью обычной отвертки. В результате двери становятся открытыми. Чтобы этого не произошло, замки защищают броненакладками или бронепластинами.

Броненакладку монтируют на двери с цилиндрическим замком, а бронепластину – на изделия из сувальдным замком.

Первый вариант защиты состоит из двух металлических пластин (щитков). Одну из них устанавливают на внешнюю сторону двери, а вторую – на внутреннюю. Тот щиток, который находится извне, полностью закрывает сердечник замка и имеет только щель для ключа. Поэтому злоумышленникам нужно сначала вскрыть (просверлить) эту пластину. Этот процесс требует больше усилий и создает много шума. Второй щиток накладывается на сам сердечник.

Для изготовления броненакладок используют нержавеющую сталь. При этом подбираются те марки, которые имеют высокую прочность, устойчивость к износу и коррозии. Чтобы деталь компоновала с видом дверей, ее поверхность красят, покрывают хромом, бронзой или латунью и полируют. Также могут проводить ее оцинкование и дальнейшую полировку. В результате двери получают не только высокую надежность, но и непревзойденную красоту. Двери Скилл как раз и обладают этими качествами. Броненакладка бывает накладной и врезной. В первом случае она представляет собой пластину, которая крепится только к дверному полотну. Такой вариант является наиболее плохим. Во втором случае она имеет две расположенные по обе стороны двери пластины, которые скрепляются длинными болтами.

Также бронированная накладка бывает раздельной и сплошной. Бронепластину ставят на корпус замка. Благодаря этому вся его внешняя часть становится полностью закрытой. Ее закрепляют, используя штыри. Последние фиксируют с помощью специальных стопорных колец. Эффект бронепластины является таким же, как и броненакладки.

 

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