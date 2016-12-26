Аренда автокрана – достоинства и недостатки

Сегодня строительство объектов идет массовыми темпами. Сложно представить стройку без применения автокрана. Такая техника особо актуальна при строительстве многоэтажных крупных объектов.

Для установки и демонтажа крупного оборудования автокран незаменим.

Его часто применяют при транспортировке грузов, для погрузочных и разгрузочных работ, для массивных грузов. Но в парке автотехники далеко не у всех организаций имеется собственная строительная техника. Ведь чтобы купить ее, требуется немало денег. Если же техника не будет использоваться регулярно, то покупка и содержание автокрана будут нецелесообразны. Но есть отличный выход – взять автокран в аренду.

Автокран является нужной спецтехникой в процессе выполнения такелажных и строительных работ. Его приходится часто приобретать организациям, занимающимся данного рода деятельностью. Но тем предприятиям, которые имеют дело с масштабными объектами лишь периодически, данную технику заводить нет выгоды. Самым эффективным решением является аренда строительной техники на небольшое время. В компании, занимающиеся арендой спецтехники, обращаются также строительные организации, которые временно расширяют собственный автопарк или только начинают работу. У них пока нет финансовой возможности приобрести строительную технику в собственность.

Кроме того, вариант аренды заинтересует также тех, кто только пробует свои силы в какой-либо области. Ведь все это даст возможность избежать многих рисков. К достоинствам можно отнести то, что все затраты, связанные с обслуживанием и хранением несет арендодатель, тогда как арендатор всего лишь оплачивает деньги за фактическое время использования автокраном.

Фирмы, которые занимаются подобными услугами, помогут сделать правильный выбор и оформить услугу. Для небольших объектов можно арендовать автокран кс, в для небоскребов liebherr. Ощутимо сэкономив, можно без проблем получить технику, необходимую для строительства. Более того, в случае неисправности оборудования фирма, поставившая его в аренду, оперативно подыщет замену автокрану.