Что делать, если протекает унитаз?



Если в вашем унитазе возникла течь, то это повод для того, чтобы провести проверку всех труб и соединений. Некоторые неприятности бывают связаны с бачком для слива. Прокладки и болты могут со временем износиться. Перед тем, как приступить к ремонту, неплохо было бы выяснить, по какой причине протекает бачок унитаза.

Если вода вытекает через перелив, то будьте готовы к тому, что счет за оплату коммунальных услуг может резко возрасти. Поэтому, желательно, как можно скорее, найти причину протекания и устранить ее. Скорее всего, что дело в поломке клапана или арматуры. В этом случае, можно попытаться отремонтировать оборудование или же просто купить новое. При обнаружении течи в унитазе следует побыстрее заняться ее устранением. Некоторые жильцы пытаются сэкономить, поэтому не вызывают сантехника. Экономия, в этом случае, может получиться сомнительной, так как только специалист поможет вам понять причину протекания, быстро ее устранить. Вызвать сантехника на дом вам поможет эта ссылка , где предлагаются очень доступные цены.

Вот некоторые распространенные поломки.

Вода непрерывно поступает в бачок. Подобная ситуация может возникать в результате перекоса поплавного рычага. В этом случае, нужно будет поставить рычаг горизонтально. Клапан лучше будет заменить. Вода в унитазе непрерывно течет. Здесь, очевидно, что повреждение присутствует в мембране сифона. В данной ситуации поможет только полная замена мембраны. Старую починить не удастся. Вместо крышки бачка установите перекладину. К ней необходимо будет прикрепить поплавочный рычаг. Отсоедините сифон от рычага. В него нужно будет поместить новую мембрану. Она должна быть такого же размера, как старая. После того, как ремонт будет завершен, понадобится только собрать обратно всю арматуру. Бачок течет из-за потери упругости груши. Резиновые груши, к сожалению, являются очень недолговечными. Со временем они могут стать более жесткими. Из-за этого появится непрочное соприкосновение с седлом. В результате чего начнется течь. В такой ситуации необходимо будет просто выполнить замену старой груши.