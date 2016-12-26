Что делать, если протекает унитаз?

Если в вашем унитазе возникла течь, то это повод для того, чтобы провести проверку всех труб и соединений. Некоторые неприятности бывают связаны с бачком для слива. Прокладки и болты могут со временем износиться. Перед тем, как приступить к ремонту, неплохо было бы выяснить, по какой причине протекает бачок унитаза.
Если вода вытекает через перелив, то будьте готовы к тому, что счет за оплату коммунальных услуг может резко возрасти. Поэтому, желательно, как можно скорее, найти причину протекания и устранить ее. Скорее всего, что дело в поломке клапана или арматуры. В этом случае, можно попытаться отремонтировать оборудование или же просто купить новое. При обнаружении течи в унитазе следует побыстрее заняться ее устранением. Некоторые жильцы пытаются сэкономить, поэтому не вызывают сантехника. Экономия, в этом случае, может получиться сомнительной, так как только специалист поможет вам понять причину протекания, быстро ее устранить. Вызвать сантехника на дом вам поможет эта ссылка, где предлагаются очень доступные цены.
Вот некоторые распространенные поломки.
- Вода непрерывно поступает в бачок. Подобная ситуация может возникать в результате перекоса поплавного рычага. В этом случае, нужно будет поставить рычаг горизонтально. Клапан лучше будет заменить.
- Вода в унитазе непрерывно течет. Здесь, очевидно, что повреждение присутствует в мембране сифона. В данной ситуации поможет только полная замена мембраны. Старую починить не удастся. Вместо крышки бачка установите перекладину. К ней необходимо будет прикрепить поплавочный рычаг. Отсоедините сифон от рычага. В него нужно будет поместить новую мембрану. Она должна быть такого же размера, как старая. После того, как ремонт будет завершен, понадобится только собрать обратно всю арматуру.
- Бачок течет из-за потери упругости груши. Резиновые груши, к сожалению, являются очень недолговечными. Со временем они могут стать более жесткими. Из-за этого появится непрочное соприкосновение с седлом. В результате чего начнется течь. В такой ситуации необходимо будет просто выполнить замену старой груши.