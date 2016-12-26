Особенности чугунных батарей отопления



Сегодня на рынке строительных материалов можно найти множество современных батарей отопления из стали, алюминия, меди и различных сплавов, которые постепенно вытесняют старые изделия из чугуна. Но растущее количество любителей винтажного стиля дает ретро-радиаторам из чугуна возможность вернуться в дома, распределяя тепло и украшая помещение.

Перед выбором батарей из чугуна стоит оценить их положительные и отрицательные стороны. Несомненным преимуществом таких изделий можно считать их способность еще длительное время после аварийного отключения тепла отдавать тепло. Хотя для их нагрева после простоя потребуется больше времени, чем изделиям из других металлов. Им не страшна коррозия, при должном уходе они служат более 50-ти лет, а их неповторимый ретро стиль способен придать помещению своеобразный шарм. Это особенно актуально для классических интерьеров.

Надежные чугунные ретро-радиаторы способны выдержать повышение температуры до +150 градусов, и они могут спокойно перенести поднятие давления в системе до 15 атмосфер, поэтому гидроудары им не страшны. Хорошо отлаженная технология изготовления таких батарей позволяет приобретать модели с различными габаритами, что позволит обустроить помещение любого размера, не нарушая гармонии интерьера. Радиаторы из чугуна в ретро стиле способны порадовать многообразием витиеватых форм, расцветок и значительным количеством дополнительного декора.

К недостаткам таких элементов отопительной системы можно отнести их относительно высокую стоимость, которая обуславливается их эксклюзивностью. Некоторых хозяев может отпугнуть их высокая масса, которая повышает трудоемкость транспортировки и монтажа ретро-радиаторов из тяжелого чугуна. Это особенно важно при осуществлении монтаже изделий без посторонней помощи. При транспортировке, установке и монтаже таких батарей рекомендуется воспользоваться помощью одного или нескольких человек. Еще один недостаток этого оборудования проявляется в том, что такие батареи долго прогреваются. Но при бесперебойном отоплении таких проблем не возникает.