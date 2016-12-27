Некоторые сведения о фальцевой кровле

Надежная крыша – гарантия комфортного проживания в доме. Чтобы получить качественную и долговечную конструкцию, необходимо правильно подойти к выбору материалов и технологии их монтажа. Современный рынок предлагает огромный ассортимент кровель. Наиболее активное распространение в последние годы получили фальцевые крыши. Их популярность объясняется несколькими факторами – привлекательным внешним видом, простотой и высокой скоростью монтажа, высоким уровнем герметичности, пожароустойчивостью и т.д.

Распространенные варианты фальцевых кровель



Конструкции данного типа классифицируются по нескольким параметрам. По типу плит они бывают:

Кликфальцевые. Оригинальные панели, которые подходят для двускатных крыш. Они монтируются посредством замковой технологии. После установки элементы соединений уходят на крышу. В то же время кликовые зоны являются скатными. Они идеально подходят для монтажа желобов, предназначенных для слива осадочных жидкостей.

Сдвоенный фальц. Такие плиты оснащены двумя замками фальцевого типа. Эти материалы получили наиболее широкое распространение благодаря доступной стоимости и простоте монтажа. Их используют при оснащении дачных построек, коттеджей и прочих строений. Положение фальца может быть лежачим (горизонтальное исполнение) и стоячим (вертикальное исполнение).

Основные характеристики фальцевых кровель



Фальцевая кровля производится из различных материалов – стали, меди, алюминия, сплавов. Параметры листов, как правило, являются типичными. Так, ширина составляет порядка полуметра, длина достигает 1 м. Толщина листов варьируется. Различной может быть и высота замка. Например, фальцевая кровля из цинка, толщиной 0,7 мм образует фальцы в 25 мм.

Инженерные характеристики плит заключаются в следующих особенностях:

незначительный вес, позволяющий создавать различные конструкции – обрешетки, стропила, каркасы;

высокий уровень устойчивости к возгоранию;

гладкая наружная поверхность, обеспечивающая беспрепятственный сток жидкости с кровли;

абсолютная герметичность, достигающаяся за счет особой технологии монтажа и качества материала;

эстетически привлекательный внешний вид;

широкая палитра оттенков, насчитывающая несколько десятков решений.

Перечень преимуществ фальцевых кровель восхищает. Компания «ЭкоФальц», являющаяся одной из самых популярных на рынке Москвы, предлагает самую низкую стоимость материалов и услуг монтажа.

Стоит отметить, что как и любая другая продукция, фальцевая кровля имеет некоторые недостатки. Сюда относится прежде всего слабый уровень шумопоглощения. Это объясняется малой толщиной листов. Поэтому при выборе кровельных материалов необходимо отдавать предпочтение более толстому металлу. Тогда во время сильного дождя и града не придется использовать беруши.

К недостаткам фальцевой кровли можно отнести некоторые сложности, возникающие в процессе монтажа. Чтобы получить надежные соединения, нужно очень четко и аккуратно стыковать фальцы, постоянно выверяя размеры. Лучше всего доверить эти работы экспертам, имеющим большой опыт и соответствующие навыки.

Металл притягивает молнии во время грозы. Чтобы обезопасить людей и строение, необходимо устанавливать специальные громоотводы.

В любом случае фальцевая кровля – удачный выбор, который способен удачно вписаться и в городской ансамбль, и в скромную архитектуру какой-либо деревушки. Материал долговечен и практичен. При грамотном монтаже и эксплуатации фальцевая кровля прослужит в течение нескольких десятилетий.