27 Декабрь, 2016


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Измерение сопротивления петли фаза-нуль

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Что такое петля “фаза-нуль”? Петля “фаза-нуль” представляет собой контур, который соединяет фазный и нулевой проводник.

Замер петли “фаза-нуль” требуется проводить для выявления и проверки параметров срабатывания защиты электроустановок при замыканиях или при подаче сверхтока. Чтобы получить точные данные, измерение сопротивления проводят на самом дальнем участке линии, так как от дальности зависит сопротивление и ток замыкания ниже. Зависит изменение параметра и от сопротивления в узлах разветвления и соединения и сечения жил кабеля. Принимая в расчеты все эти параметры, производится расчет показателей возможного короткого замыкания. Данные сравниваются с исходными данными системы аварийного отключения.

Так как любое оборудование изнашивается, то и сопротивление “фаза-ноль” может увеличиваться. В таком случае уменьшается ток короткого замыкания и система защиты может просто не сработать, что повлечет за собой выход из строя электросистемы, поломку оборудования и повредит линию. Для контроля за этим параметром и проводят регулярные измерения сопротивления петли “фаза-нуль”. Своевременное выявление неисправностей помогает поддерживать работоспособность все электросистемы. Проверку сопротивления цепи «фаза-нуль» рекомендуется проводить вместе с измерениями сопротивления изоляции.

Проверка сопротивления петли фаза-нуль должна проводиться во время ввода в эксплуатацию электрооборудования и во время приемо-сдаточных испытаний. Снятие замеров перед запуском позволяет проверить то, насколько качественно выполнен монтаж оборудования, кабельных линий и насколько надежна защита. В дальнейшем проверку сопротивления петли “фаза-нуль” рекомендуется проводить регулярно, примерно один раз каждые три года.

Измерение сопротивления петли фаза-нуль – важная процедура, которую должны проводить только квалифицированные работники. При проверке используется и специальное оборудование, которое не всегда есть в наличии. Специальный прибор создает искусственное короткое замыкание в месте замера, производится расчет сопротивления и тока замыкания. Если на предприятии нет штатного электрика или его квалификация низкая, то рекомендуется обратиться за помощью к специалистам электролаборатории. Электроизмерительная лаборатория должна иметь специальную аккредитацию от государственной федеральной службы.

Заказать качественные измерения сопротивления петли фаза-нуль можно в этой компании.

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