

Технологический прогресс кардинально изменил жизнь человечества. У людей появилась инновационная бытовая техника, медицинское оборудование, промышленные ресурсы. Однако все эти удобства требуют наличия электричества для обеспечения их работы. Сегодня ни одно жилое или коммерческое здание, ни один завод или любое другое предприятие не могут функционировать без этого ресурса.

Для обеспечения любого объекта электроэнергией потребуется провести большое количество различных мероприятий: проложить кабельные линии, установить трансформаторы для распределения тока по сети, установка контрольного оборудования, аварийных систем и системы защиты и многое другое. Одним словом, необходимо смонтировать полноценную электросистему.

Согласно Российскому законодательству собственники помещений и зданий обязаны по окончании монтажных работ и до сдачи электроустановки в эксплуатацию подвергать ее полной проверке, для того чтобы избежать всяческих аварийных ситуаций и несчастных случаев, связанных с контактом человека с высоким напряжением.

Ревизии такого рода могут выполнять лишь специалисты электролаборатории – специальные люди, у которых есть соответствующий уровень квалификации и необходимое оборудование. Сотрудники электротехнических лабораторий строго соблюдают установленные нормы и стандарты, работают в диэлектрических перчатках и следуют всем правилам электробезопасности. Они выполняют различные манипуляции, которые позволяют получить все необходимые показатели, а также оценить степень пригодности к использованию и степень безопасности электроустановки. Одной из таких проверок является измерение показателей качества электроэнергии. Снятие показателей качества электроэнергии помогает определить причины перепадов напряжения в сети, причины сбоя работы техники, а также способствует устранению экономических потерь, связанных с неверным расчетом расхода потребления энергоресурсов.

Исследования и измерения показателей качества электроэнергии рекомендуется проводить один раз каждый два года, а результаты запротоколировать.

Все полученные данные следует тщательно заносить в протоколы и акты. Любые работы следует проводить с использованием специального оборудования, которое позволяет обеспечивать безопасность электромонтажных работ. При правильной организации электромонтажных работ в разы упрощаются расчеты и измерение показателей качества электроэнергии.