Элемент D-W12 для гидроизоляции фундамента

Комплексная добавка в бетон Элемент D-W12 спсобна обеспечить водонепроницаемость бетонной конструкции. Она также выше показателей морозоустойчивости бетона. Бетонная конструкция надежно защищается от воздействия различных веществ. Она не включает в себя формальдегиды, а потому является безопасной.

Гидроизоляционные свойства бетона после ее использования повышаются по меньшей мере в два раза. Пластифицирующие качества улучшаются на 15 единиц. Добавка позволяет и экономить на цементе до 30 процентов в зависимости от целей использования конкретной марки бетона. Сухую смесь засыпают в бетон в количестве 1 процента от общей массы бетона. Данная добавка способна заменить другие жидкие добавки. Она является прекрасным пластификатором. Для избежания холодных швов при заливке подземных парковок, а также цокольных этажей, шахт и тоннелей используют эту добавку. Она изготавливается из отечественного сырья по российским технологиям. После проведения заливки бетону не требуется дополнительная гидроизоляция. Подвалы и цокольные этажи будут оставаться всегда сухими.

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Гидроизоляция фундамента важна в конструкции любого дома. Ведь если она не будет выполнена, то срок службы строения может быть заметно сокращен. Если вы не используете в строительстве специальный влагостойкий бетон, то выполнение гидроизоляции будет необходимостью. Гидроизоляция не понадобится только в случае, если вы создаете неиспользуемый фундамент на песчаном грунте с прекрасной водонепроницаемостью. От внешних вод фундамент защищен специальной отмосткой. Но вероятность увлажнения фундамента в этом случае все равно присутствует. Уровень грунтовых вод может подниматься. Если вы желаете, чтобы ваш дом просуществовал ни одно десятилетие, то не стоит пренебрегать гидроизоляцией. Особенно, если вы выстраиваете свой дом на водопроницаемом грунте, например, суглинке или глине.