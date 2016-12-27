Перевозка негабаритных грузов на российском рынке логистических услуг является одной из конкурентных услуг. К таким грузам относится оборудование, специальная техника, цистерны и машины, размеры которых выше допустимых норм. К перевозке негабаритных грузов можно причислить транспортировку, если трал с грузом имеет длину больше двадцати метров, высоту больше четырех метров, ширину более двух метров.

Автопоезд весом в 20 тонн будет считаться тяжеловесным. Обычно негабаритный груз обладает большой массой. Поэтому любую транспортировку тяжеловесного груза стоит рассматривать в качестве негабаритной. В зависимости от того, какой класс имеет перевозимый груз:

Тягачи могут оснащаться специальным маячком в желтом или оранжевом цвете; Делается разрешение; Производят сопровождение при помощи машины прикрытия; Если груз значительно превышает допустимые габариты, для безопасности может быть использовано сопровождение при помощи автомобиля ГАИ на протяжении всего пути.

По правилам перевозка негабаритных грузов должна производиться со скоростью не больше 60 километров в час. При этом следует учитывать сложности преодоления определенных участков дорог. Негабаритные перевозки могут занять в 2 раза больше времени, чем перевозки обыкновенных грузов небольшой массы.

При транспортировке грузов крупных габаритов к подвижному составу предъявляют некоторые требования. Во главе автомобильной колонны используют тягачи с разной грузоподъемностью. Грузоподъемность определяется массой груза.

В качестве основы перевозок таких грузов выступают разнообразные тралы. Перевозка тяжелых грузов – очень ответственная задача. Она регулируется определенными нормами и инструкциями. Важно, чтобы компания, которая осуществляет такую перевозку, имела необходимую, подходящую спецтехнику. В качестве нее выступает, как правило, платформа с низкой рамой. Она позволяет надежно фиксировать груз при помощи различных креплений. Таким образом в течение всей перевозки он будет находиться в безопасности. А его сохранность будет гарантирована.