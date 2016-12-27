Масштабная работа

К новогодним праздникам ООО «Негосударственн ый надзор и экспертиза» закончило масштабную работу по проверке достоверности определения сметной стоимости проектной документации ПАО «Ленэнерго» на присоединение и технологическое подключение населенных пунктов Ленинградской области к электрическим сетям.

Выполнению услуг по договору предшествовала серьезная подготовительная работа по участию в тендерных торгах, формированию команды специалистов, анализу и планированию, разработке вариантов и схем учета и отчетности. В июле 2016 года, опередив конкурентов в части сроков и стоимости работ, показав серьезную подготовку, ООО «ННЭ» выиграло тендер и приступило к оформлению договорных отношений.

За 4 месяца с середины августа до середины декабря эксперты ООО «ННЭ» обработали около 500 смет, выдав более 4,5 тыс. замечаний. Всего по проверке достоверности определения сметной стоимости проектной документации ПАО «Ленэнерго» было сформировано и выдано 460 положительных заключений экспертизы, что составляет:

– 2760 листов формата А4;

– около 8 км общей протяженности заключений, если положить листы в одну линию, то есть расстояние от офиса «ННЭ» на Троицкой площади, д.1 до строящегося стадиона «Крестовский».

Благодаря проведенной экспертизе достигнута условная экономия боле 200 млн. руб. бюджетных денег, или около 10% от представленной сметной стоимости. Стало возможно своевременное подключение к электросетям населенных пунктов Гатчинского, Тосненского, Лужского, Лодейнопольского , Кингисеппского, Всеволожского и Подпорожского районов Ленинградской области.

Во время работы над объемным и требующим повышенного внимания проектом, сотрудники ООО «ННЭ» показали командную работу, нацеленность на результат и уважение к интересам заказчика.