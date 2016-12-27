Зачем нужны лежачие полицейские



Сегодня трудно найти город, где бы не было ни одного лежачего полицейского – не важно, резинового или асфальтового, ведь с помощью этих оригинальных приспособлений можно существенно снизить количество происшествий на дорогах, если они будут правильно установлены и будут расположены в самых опасных местах. В чем преимущества этого приспособления на дороге?

Лежачий полицейский, в самую первую очередь, это хороший ограничитель скорости при езде по городу. Редкие водители сегодня соблюдают скоростной режим, передвигаясь по городским улицам, поэтому качественный резиновый лежачий полицейский будет вынуждать водителей сбрасывать скорость. Как показывает практика, многие водители, уже зная, что на улице по ходу их движения лежит такое приспособление, сразу сбрасывают скорость и проезжают по препятствию неторопливо. Именно поэтому так часто у школ и других учебных учреждений устанавливается лежачий полицейский купить его можно у компании, занимающейся производством такого вида дорожных препятствий.

Многие до сих пор не знают, почему лежачий полицейский из резины пользуется куда большим спросом, чем лежачий полицейский из асфальта. А все дело в том, что часто высота асфальтового приспособления бывает выше положенного, что приводит к частым поломкам автомобилей, в то время как аналогичное приспособление из резины имеет строго установленную законом высоту.

Кроме этого, резиновое приспособление в случае необходимости в любой момент можно демонтировать и перенести в другое место. Это очень удобно, когда, к примеру, дорожные службы расчищают снег, и ограничитель скорости мешает им это делать эффективно.

Приобретая резиновое приспособление, вы имеет возможность покупки частей и сегментов лежачего полицейского, чтобы собрать на дороге препятствие необходимой вам длины и ширины. Это очень удобно, если, к примеру, дорога шире стандартных размеров. Кроме всего прочего, резиновая поверхность ограничителя скорости мало деформируется даже под колесами большегрузных грузовиков, поэтому без проблем прослужит куда больший срок, чем ее асфальтовый собрат.