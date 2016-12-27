Если вы хотите построить загородный дом



Каждый обыватель мечтает однажды приобрести свой собственный загородный дом, в котором найдется комната для каждого члена его большой семьи. А ведь сегодня фактически каждый может начать строительство загородного дома, правда при условии наличия необходимой для этого суммы денег и ответственной строительной компании и бригады толковых работников.

Для того, чтобы найти хорошую строительную компанию, которая возведет дом вашей мечты за относительной короткий срок и качественно, вам необходимо всего лишь придерживаться ряда обычных правил:

Для начала постарайтесь узнать об это компании максимальное количество информации – когда она была создана, как давно осуществляет строительную деятельность, какие дома уже построила, с кем сотрудничает и даже – какими критериями пользуется, при выборе сотрудников. Если вас интересуют загородные дома СПб , то вам также следует ознакомиться с отзывами клиентов той компании, что вы для себя уже выбрали. Ориентируясь на эти отзывы, вы сможете куда быстрее составить собственное мнение о компании, сотрудникам которой планируете доверить свои деньги. Получив исчерпывающую информацию о компании, необходимо отправиться в ее офис, чтобы там также осмотреться – немаловажным фактором может стать расположение данного офиса, ведь компания, имеющая высокую репутацию, не будет снимать офис в переулке. Обязательно попросите, чтобы менеджер компании рассказал вам о тех объектах, что его компания уже построила и сдала в эксплуатацию. В ответственных и солидных компаниях менеджер даже предложит вам отправиться посмотреть эти объекты собственными глазами. Уточните стоимость работ. если вам отказываются называть конечную стоимость того или иного проекта – откажитесь от услуг такой компании. Вы не сможете быть уверены в том, что все ваши деньги будут вложены в ваш же собственный дом а не будет растрачены в разные стороны. При подписании договора с компанией, не торопитесь, прочитайте его внимательно до последней запятой, при необходимости, покажите грамотному человеку, чтобы он помог вам понять все нюансы этого соглашения.