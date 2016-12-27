Скважина на песок – что нужно знать



На сегодняшний день огромная востребованность наблюдается в сфере добычи воды, благодаря песчаному водоносу. Скважина из песка является самой простой альтернативой дорогому оборудованию добывания воды из известнякового слоя. На данный момент, это самый рациональный подход для самостоятельного снабжения. Такое решение может вылиться в довольно небольшую цену, а сама разработка осуществляется на протяжении 1-2 дней и не нуждается в определённом разрешении от правительственного самоуправления. Благодаря этому появляется огромное преимущество в сравнению с артезианской скважиной.

Скважина разрабатывается на песчаном водоносном горизонте и производится в качестве конструкции, которая имеет металлическую колонну из труб, что соединены резьбой. Первая труба – это система фильтра, которая предотвращает загрязнение песком. Фильтр является специализированной конструкцией, на которую специальным методом накладывают сеть из довольно прочного металла. В определённых ситуациях каркас способен выступать в роли двойной колонны (такое решение по большому счёту сильно напоминает рекламный ход). Заказать скважину можно на http://ivwod.ru/skvazhina-na-pesok/ дёшево. Разработка скважины пройдёт быстро.

Служит данная скважина довольно долго – 10 -15 лет или даже больше. Эксплуатационный срок напрямую будет зависеть от установленной насосной станции и качества воды. По завершению разработки скважины, заказчик получает в свои руки инструкцию касательно использования скважины. Стоит добавить, что при необходимых размерах и необходимых материалах, такую скважину с лёгкостью можно реанимировать.

При довольно небольшой производительности, фильтровый источник довольно часто может демонстрировать лучший результат касательно химсостава.

Чтобы повысить работоспособность скважины при небольшой водоотдаче может потребоваться применение фильтра с большим объёмом фильтрации. Цена такой системы оговаривается в индивидуальном порядке. В рамках производственного этапа разработки скважины на песок осуществляется геологическая разведка.