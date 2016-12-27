Паяльник незаменим в ремонте

Паяльник — незаменимый инструмент для пайки, от выбора которого зависит эффективность и удобство ремонта и не только.

У каждого любителя радиотехники обязательно найдется паяльник. Это инструмент, который пригодится не только для ремонта любой радиоэлектронной конструкции, но и в качестве одного из основных атрибутов во время проведения ремонтных работ.

Для выполнения работ в домашних условиях понадобится аппарат мощностью 40 Вт с напряжением 200 Вт, другого, более сложного паяльника для бытовых нужд не требуется. Такая рабочая мощность подойдет для труб, поверхностного монтажа, пайки автодеталей и прочих бытовых нужд. Для удобности работы можно обзавестись моделью со встроенным регулятором мощности, который определяет температуру жала, становясь при этом более эффективным приспособлением.

Подготовительный процесс

Дабы подготовить аппарат к эксплуатации, для начала займемся жалом, его рабочей частью. Для этого понадобятся плоскогубцы и напильник. Зажимает жало плоскогубцами и напильником обрабатываем кончик до тех пор, пока не он не обретет форму двухгранного угла (35-40 градусов). Сразу после подготовки жала включать паяльник не рекомендуется, от него пойдет дым и характерный запах, но это нормально. Такой процесс происходит по причине выгорания клейкого слоя, которым соединены листы слюды. Так происходит только первый раз после включения.

Температура пайки

От выбранного температурного режима зависит качество пайки. Если выбрать слишком низкую температуру, то припой не будет растекаться по обрабатываемой поверхности, а будет ложиться комом. В результате изделие получит низкую механическую прочность. При слишком высокой температуре возможно обугливание флюса. Чтобы понять, что произошел перегрев, обратите внимание на пленку окислов, она будет темной.

Мелкие хитрости, позволяющие сделать эксплуатацию паяльника удобней

Качественное паяльное соединение должно быть окрашено в светло-матовый цвет, без пятен и потемнений.

При пайке ржавых изделий из черных металлов их предварительно нужно замочить в растворе хлористого цинка и дистиллированной воды (1:1) часов на 10-12.

Жидкий флюс можно хранить в баночке, оснащенной хоботком. С его помощью можно удобно достать небольшое количество флюса. Место пайки не загрязняется, а флюс расходуется экономично.

Для сварки тонких медных проводов можно использовать спички и спиртовку. Для этого их нужно зачистить примерно на 15 мм и скрутить между собой. После нагреть до образования шарика металла.

Не забывайте, что за любым паяльником требуется уход, его нужно регулярно держать в чистоте.

ВАЖНО! В медном паяльнике всегда следите за его кончиком!

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