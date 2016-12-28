Воздушный замок для жизни за городом



Для строительства загородного дома местные власти редко когда выделяют подготовленные строительные площадки. Обычно, для таких поселений используют выведенные из сельскохозяйственного оборота земли. Исследования грунтов на участке частенько показывают, что строить в таких местах большие капитальные особняки не представляется возможным.

Каркасный дом, при таких сложившихся обстоятельствах, выбор наиболее оптимальный. Малый вес всего строения не потребует сложных подготовительных работ с устройством фундамента дома. Такой коттедж вполне может быть построен на свайном фундаменте, на винтовых сваях или легком ленточном основании. Снаружи такую постройку можно стилизовать как под брусовой деревянный дом, так и под капитальное кирпичное здание. На сегодняшний день существует огромное количество отделочных материалов, способных помочь вам осуществить любую задумку, которая придет вам в голову.

Современные проекты домов в каркасном исполнении многие компании давно освоили и выпустили на рынок. Они изготавливают готовые комплекты домов , и вам остается их заказать по каталогу компании. Останется доставить комплект на подготовленный участок и просто собрать его, как из детского набора “лего”. При кажущейся простоте и легкости каркасный дом может выдержать серьезные нагрузки, как природных стихий, так и фантазий своего хозяина.

Серьезное внимание нужно обратить при таком строительстве на качество бруса – как основу всей стройки. Древесина должна иметь влажность около 15%, брус – геометрически правильные размеры и сорт древесины – не ниже первого. Брус, который вы используете для строительства, должен быть обструган со всех сторон и обработан соответствующими антисептиками, чтобы предохранить его от дальнейшего гниения и порчи дерева различными насекомыми и грызунами. Еще немаловажное значение в доме имеет хорошая теплоизоляция – она выполняется из современных материалов и с соблюдением определенных технологий. И в итоге получается, что хорошо и качественно построенный каркасный дом, отличная замена бетонным кубикам города.