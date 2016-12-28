28 Декабрь, 2016


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Воздушный замок для жизни за городом

Дата:
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Для строительства загородного дома местные власти редко когда выделяют подготовленные строительные площадки. Обычно, для таких поселений используют выведенные из сельскохозяйственного оборота земли. Исследования грунтов на участке частенько показывают, что строить в таких местах большие капитальные особняки не представляется возможным.

Каркасный дом, при таких сложившихся обстоятельствах, выбор наиболее оптимальный. Малый вес всего строения не потребует сложных подготовительных работ с устройством фундамента дома. Такой коттедж вполне может быть построен на свайном фундаменте, на винтовых сваях или легком ленточном основании. Снаружи такую постройку можно стилизовать как под брусовой деревянный дом, так и под капитальное кирпичное здание. На сегодняшний день существует огромное количество отделочных материалов, способных помочь вам осуществить любую задумку, которая придет вам в голову.

Современные проекты домов в каркасном исполнении многие компании давно освоили и выпустили на рынок. Они изготавливают готовые комплекты домов, и вам остается их заказать по каталогу компании. Останется доставить комплект на подготовленный участок и просто собрать его, как из детского набора “лего”. При кажущейся простоте и легкости каркасный дом может выдержать серьезные нагрузки, как природных стихий, так и фантазий своего хозяина.

Серьезное внимание нужно обратить при таком строительстве на качество бруса – как основу всей стройки. Древесина должна иметь влажность около 15%, брус – геометрически правильные размеры и сорт древесины – не ниже первого. Брус, который вы используете для строительства, должен быть обструган со всех сторон и обработан соответствующими антисептиками, чтобы предохранить его от дальнейшего гниения и порчи дерева различными насекомыми и грызунами. Еще немаловажное значение в доме имеет хорошая теплоизоляция – она выполняется из современных материалов и с соблюдением определенных технологий. И в итоге получается, что хорошо и качественно построенный каркасный дом, отличная замена бетонным кубикам города.

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