Повернись избушка к людям передом

Строительство собственного дома – дорогое удовольствие. Каким будет ваш будущий особняк – все зависит от вашего выбора и финансовых возможностей. Поэтому строительство нужно начинать с оформления документов на владение приобретенным вами участком и согласованием выбранного проекта дома и строительства, с архитекторами и исполнительной властью.

Но многое в нашей жизни относительно. Посмотрите, сколько вам придется потратить денег на капитальный каменный особняк и поймете, что дерево вам обойдется не так уж дорого. Все познается в сравнении, а деревянный дом будет стоить дешевле кирпичного примерно на 35%. Весьма существенная сумма экономии. Естественно, ремонтировать и обслуживать деревянные дома тоже нужно, как и кирпичные. Дорого ли это? Наверное, не очень, если посмотреть сколько стоят на Руси деревянные постройки. Сотни лет – если за ними вовремя ухаживать и ремонтировать, что не разорит вас, если уж построили такой дом.

Сохранность дома вам обеспечит его качественная постройка, качественные материалы и главное, в нем жить. Многое зависит каким в проекте будет ваш деревянный дом , каким вы его представляете сами и члены вашей семьи. Не оставляйте построенный дом без обитателей, в нем должен обязательно кто-то жить, и только тогда дом не состарится. Брошенные дома в деревне быстро исчезают с лица земли в силу многих обстоятельств, а если есть хозяин, то дом стоит как новенький.

Поддерживать комфортную температуру в деревянном доме проще простого. Потребуется не совсем много энергозатрат, а это дрова, брикет или уголь. Нужно всего лишь 10% топлива по сравнению с затратами на отопление капитального кирпичного дома. Деревянный дом отлично держит тепло и совершенно не промерзает, если он, конечно, правильно сложен, а это вековое мастерство, передающееся нашим народом из поколения в поколение. Отлично проконопаченный сруб никогда не будет продуваться ветрами, не только не промерзнет, а будет хранить тепло зимой, как и прохладу летом. Дерево – отличный изоляционный материал, и дома, построенные из этого материала, дают приют нескольким поколениям его обитателям.