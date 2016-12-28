Стеклянные конструкции от компании «Фрам»

Стекло – один из самых любимых материалов многих архитекторов и дизайнеров интерьеров. В этом нет ничего удивительного, так как стеклянные элементы имеют эффектный внешний вид, выглядят стильно и привлекательно. Кроме того, современные технологии превратили стекло, традиционно считающееся очень хрупким, в надежный и прочный материал.

Стеклянные перегородки от компании «Фрам»

Сегодня на российском рынке работает ряд предприятий, которые предлагают услуги по изготовлению различных элементов из высокопрочного стекла. Одной из таких компаний является санкт-петербургская компания «Фрам», специализирующаяся на производстве различных конструкций из стекла. Так, стеклянные перегородки могут стать эффектным решением при оформлении интерьеров различных помещений. Следует отметить, что данный элемент, который может быть оборудован окнами и дверьми, незаменим при зонировании пространства.

Стеклянные козырьки от компании «Фрам»

Козырьки из стекла имеют простой, но в то же время эстетичный вид. Также данные конструкции устойчивы к внешним воздействиям и на протяжении долгого периода эксплуатации не теряют первоначальный вид. Кроме того, стеклянные козырьки отличаются такими достоинствами, как:

прочность,

прозрачность,

устойчивость к перепадам температуры,

возможность декорирования и окрашивания в любой цвет.

Козырьки над входом

Устанавливаемые над входом в здание козырьки выполняют не только эстетическую, но и защитную функцию, оберегая вход в здание, а также прилегающую территорию от дождя, снега и других погодных факторов. Также навесы являются эффектным украшением фасадов зданий и могут быть использованы для размещения рекламной информации и установки осветительных элементов.

По заказу клиентов компания «Фрам» может изготовить козырек над входом следующего типа:

многоплоскостной,

наклонный,

арочный.

Лица, заинтересованные в изготовлении стеклянных конструкций, могут связаться с представителями компании «Фрам» по телефону, номер которого можно найти на официальном сайте предприятия. Там же можно ознакомиться с ценами на услуги предприятия.

Отдельно стоит подчеркнуть, что компания «Фрам» не только изготавливает стеклянные конструкции по индивидуальным проектам заказчика, но и реализует готовые изделия, отличающиеся демократичными ценами и доступны различным категориям потребителей