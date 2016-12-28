«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию восемь домов в проекте «Новая Охта»

В декабре «Группа ЛСР» получила разрешения на ввод в эксплуатацию восьми домов в проекте комплексного освоения «Новая Охта» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Уже в 2017 году будущие жители домов №№ 27-30 и 35-37 смогут отметить новоселье в своих квартирах. Есть возможность приобрести в «Новой Охте» как готовую квартиру, так и квартиру на стадии строительства. В продаже в «Новой Охте» сегодня представлены квартиры стоимостью от 66 тысяч рублей за квадратный метр.

«Новая Охта» – это крупный проект комплексного освоения территории. Кроме жилых домов здесь будут общественно-деловые и культурно-спортивные постройки, а также паркинги и социальные объекты. В микрорайоне уже введен в эксплуатацию образовательный комплекс, совмещающий детский сад на 110 мест и начальную школу на 200 мест, а также детская поликлиника.

На сегодняшний день проект близок к завершению, последние дома планируются к вводу в 2017 году. В первой очереди комплекса уже работают продуктовые магазины «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, центр йоги для детей и взрослых, два детских центра и многое другое. Также недавно начал работу соседский центр, благодаря которому на территории комплекса будут проходить различные мероприятия, направленные на установление добрососедских отношений между жителями.