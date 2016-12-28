Сталь – легкость и несокрушимость



Современные строительные материалы, позволяют на сегодняшний день изготовить из металла каркасы одноэтажных и двухэтажных домов, различные коммерческие постройки, промышленные здания, складские помещения и любые ангары. В дальнейшем, применив для ограждающих конструкций современные сендвич – панели, закончить начатое строительство.

Выполняется такое строительство быстро, материалов в конечном итоге требуется совсем немного. Здания получаются оригинально оформлены, теплые и большим внутренним пространством и главное, цена их значительно дешевле, чем у капитальных собратьев. Построенные по данной технологии здания обладают целым рядом преимуществ. На сталь не действует никакая плесень и грибок, ржавчина так же отступает, если сталь обработана специальными антикоррозийными составами. Постройки получаются комфортабельными и теплыми, благодаря современным теплоизолирующим материалам.

Металл, применяемый для отделки зданий, подвергается качественной антикоррозийной обработке, порошковой покраске, поставщик стального горячекатаного листа гарантирует его качественную эксплуатацию в течение десятков лет, а еще, что также важно, можно вновь повторно использовать его, как вторичное сырье, без существенного вреда окружающей природе.

Строительство быстровозводимых зданий одно из постоянно растущих направлений на рынке недвижимости. Строятся такие здания очень быстро и без больших вложений в строительство. Собрать такую конструкцию можно и без применения сварки, это позволит в дальнейшем разобрать все строение, переместить его в другое место и вновь собрать, так где это нужно. Такие конструкции из металлического профиля, не уступают по крепости стенам выполненным из кирпича, но в то же время позволяют обойтись без монолитного фундамента, что значительно сокращает финансовые затраты при их строительстве.

Такая технология строительства набирает популярность при возведение торговых центров, спортивных арен, магазинов, киосков, а так же промышленных цехов, офисных центров, автомобильных сервисов и административных помещений.