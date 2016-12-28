Как выбрать автокран для аренды



Не секрет, что аренда автокранов является распространенной услугой. Ведь строительство некоторых объектов просто не может проходить без такой спецтехники. Выбрать кран для аренды не так уж и просто. Перед этим вам придется изучить условия и требования, которым должен соответствовать арендуемый кран.

Данная техника сдается в аренду специальными компаниями. Ознакомиться с некоторыми них можно при помощи их официальных сайтов. Например, вы можете посетить сайт http://avtokranks.ru и выбрать здесь подходящий кран для аренды.

Во время выбора необходимо обратить свое внимание на уровень грузоподъемности техники. Стоит отметить, что по своей грузоподъемности краны могут разделяться на несколько моделей. Например, вы можете выбрать себе малый кран, грузоподъемность которого составляет всего 8 тонн. Также существуют машины, которые относятся к среднему классу. Они могут поднимать груз, вес которого составляет около 35 тонн. Наиболее серьезными являются краны, относящиеся к большому классу. Такие тяжелые краны могут без проблем справляться с грузом более 40 тонн. Выбирать грузоподъемность крана следует очень осторожно, так как использование крана с недостаточным уровнем грузоподъемности является небезопасным.

Помимо этого, следует обращать свое внимание и на несущие шасси. Именно от них во многом зависят технические возможности крана. Вы можете приобрести себе спецтехнику со стандартными шасси. К их преимуществам можно отнести неплохую скорость передвижения. Также существуют модели, которые оснащаются особым ходовым устройством. Такие краны имеют повышенную проходимость. Благодаря этому, они могут без проблем преодолевать бездорожье. Если вы хотите арендовать кран с большой мощностью, то вам следует обратить свое внимание на модели, оснащенные шасси с жесткой подвеской. Иногда приходится работать в такой местности, в которой колесная техника просто не справляется. В данном случае стоит обратить свое внимание на модели с гусеничным шасси. Благодаря своему небольшому давлению на грунт, кран может передвигаться практически по любой местности.