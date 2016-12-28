Как выбрать квартиру в новостройке



С проблемой выбора квартиры в новостройке сталкивается немало людей. Стоит отметить, что к выбору квартиры стоит отнестись очень серьезно. Ведь от вашего выбора будет зависеть то, в какой квартире вы будете проживать. Перед тем как приступить к поиску жилья, необходимо ознакомиться с некоторыми рекомендациями по данной теме.

Сегодня многие новостройки располагаются в так называемых жилых комплексах. Например, вы можете посетить ЖК Сокол – квартиры в новостройках здесь может осмотреть каждый желающий. Однако перед тем, как приступить к осмотру квартир, необходимо определиться с оптимальным расположением самой новостройки.

Рекомендуется выбрать новостройку, которая находится вдали от остальных домов. Дело в том, что некоторые новостройки располагаются так близко друг к другу, что у них может отсутствовать даже собственный двор. У таких домов есть только внутриквартальный проезд для автомобилей, тротуар и небольшой газон.

Если у вас имеется автомобиль, и вы хотите жить с комфортом, то вам следует выбрать дом, неподалеку от которого располагается автомобильная стоянка. Наилучшим выбором будет новостройка с современным подземным паркингом. Также неплохим вариантом будет выбор здания, где застройщики предусмотрели некоторые ограничения для въезда машин внутрь жилого квартала. Таким образом, внутренний двор не будет заставлен огромным количеством автомобилей.

Теперь можно приступить к выбору подходящей квартиры. Во время выбора следует определиться с оптимальным количеством комнат. В данном случае на выбор влияет количество человек, которые будут проживать в квартире. Также на выбор может повлиять и финансовое положение. Например, если у вас ограниченный бюджет, то вы можете приобрести себе однокомнатную квартиру или же квартиру студию.

Нужно определиться и с этажностью. Если вы заботитесь о своем здоровье, то можете купить квартиру на верхних этажах. Дело в том, что именно в них поступает немалое количество солнечного света. Однако такая квартира должна оснащаться кондиционером, так как летом в ней будет довольно жарко.