Выбор участка для строительства дома



Рано или поздно, каждый человек задумывается над тем, чтобы переехать из большого душного города с дачный поселок и жить там в добротном доме. А ведь сегодня многие обыватели имеют великолепную возможность присмотреть для себя участок земли в таком поселке и заняться возведением собственного коттеджа с помощью строительной компании или своими силами.

Вместе с тем, при выборе такого земельного участка необходимо быть очень осмотрительным, чтобы потом ни единого разу не пожалеть о своем приобретении. На что же стоит обратить свое внимание при поиске нужного участка для застройки?

В самую первую очередь необходимо убедиться, что выбранный вами участок и в самом деле располагается в экологически чистой местности, что рядом нет никаких крупных предприятий, линий высоковольтных передач и других факторов, которые могут существенно ухудшать состояние здоровья человека. В идеале, лучше всего выбирать участок, рядом с которым есть водоем – неважно, естественный или искусственный и лес. Например, выбирая коттеджем поселок Дубровский лес вы получите возможность построить дом рядом с шикарной лесополосой, что даст вам возможность ежедневно наслаждаться чистым воздухом. Стоить такие участки будут дороже обычных, но зато вы получите возможность в любое удобное для себя время совершать прогулки по лесу или купаться в реке или озере. Обязательно уточните, подведены ли к тому участку, что вы для себя облюбовали, различного рода коммуникации. Если рядом нет линий электропередач, газопровода, водопровода, и даже удобных подъездных путей – откажитесь от такого участка, ибо проведение сюда коммуникаций может существенно затянуться да еще и влетит вам в копеечку. Выбирайте участок не на отшибе, а все же поближе в развитой инфраструктуре поселка. И нелишним будет узнать о том, чем занимаются в жизни ваши ближайшие соседи, все-таки с этими людьми вы отныне будет жить бок о бок. Также, вам стоит определиться, вы хотите приобрести участок, где можно вести строительство с ноля, или ищите вариант, где на участке уже есть недостроенное здание и вам остается лишь завершить его строительство.