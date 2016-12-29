ЖК Царицыно: уютный дом в пределах МКАД

Новый жилой комплекс «Царицыно» расположился на юге столицы, недалеко от живописного Царицынского музея-заповедника. Он занимает площадь в 43 гектара и включает в себя два микрорайона и 9 объектов социальной инфраструктуры. В ЖК «Царицыно 1» (600 тыс. кв.м) счастливо проживают около 2 тысяч семей. 11 домов ЖК «Царицыно 2» (500 тыс. кв.м) будут готовы к сдаче к концу 2017 года. В микрорайонах уже работают 2 детских сада, завершается строительство еще одного сада и школы.

О застройщике

Застройщик ЖК «Царицыно» – ОАО «МКХ». Компания была организована в 1936 году, основной ее специализацией считалось производство продуктов из зерна и изготовление муки. Сейчас «МКХ» известен также и на рынке недвижимости: компания активно занимается строительством социальных объектов, реконструкцией и проектированием.

В 2014 году МКХ было выведено на рынок более 1,5 млн кв.м жилья.

Агентом по реализации недвижимости в ЖК «Царицыно» является ООО «ЦНН» – официальный представитель девелопера.

«Царицыно»: комфортные условия для работы и отдыха по выгодной цене

Хотите приобрести уютную квартиру или современную студию? Оцените преимущества ЖК «Царицыно»:

Транспортная доступность. Чтобы попасть в центр, воспользуйтесь метро или электричкой. И железнодорожные платформы, и станции метрополитена находятся в 20-25 минутах ходьбы от новостроек. Автомобилисты смогут быстро добраться до места работы по эстакаде по ул. Липецкая. Общественный транспорт представлен автобусами и маршрутными такси.

Инфраструктура. На первых этажах корпусов находятся магазины и кафе, аптеки и пекарня, автомойка. Дойти до банка, супермаркетов («Перекресток», «Седьмой континент» и др.), студий детского развития и музыкальных школ можно за 10–15 минут.

Планировка. Владельцы недвижимости оценят 3-метровые потолки, просторные кухни и лоджии, компактные гардеробные. В 3- и 4-комнатных квартирах предусмотрены два санузла, что очень важно для больших семей. В подъездах предусмотрены широкие проходы и есть пандусы, а молодые мамы обязательно отметят наличие отдельных помещений для хранения велосипедов и колясок.

Безопасность. В ЖК охраняются парковки и места общего пользования, за порядком в подъездах следит консьерж.

Большой выбор недвижимости. В «Царицыно 2» ЦНН реализует:

студии (24,7–38 кв.м);

1-, 2-, 3-, 4-комнатные квартиры (40,3–109,9 кв.м);

коммерческие помещения (71,03 – 1000,18 кв.м);

машино-места.

Демократичные цены и выгодные условия кредитования. В банках-партнерах («Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Зенит», «Возрождение» и др.) можно оформить ипотеку на срок до 30 лет с первоначальным взносом не более 40%.

Регулярные спецпредложения и акции от застройщика.

Бесплатное консультирование дольщиков. Специалисты ЦНН ответят на все интересующие вопросы, предоставят актуальную информацию о сроках введения объектов в эксплуатацию, а также помогут подобрать подходящий вариант недвижимости.

Регистрация договоров участия в долевом строительстве.

Хотите узнать больше о преимуществах комплекса? Читайте новости о ЖК Царицыно 2. Пообщаться с другими дольщиками можно здесь.