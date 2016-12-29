Алюминиевый профиль в композиции светодиодного освещения играет направляющую роль. Он является удобным и практичным приспособлением, которое надежно удерживает светодиодную ленту на выбранной поверхности, предохраняя от попадания пыли, воздействия агрессивной среды или от механического повреждения. Любой профиль для светодиодной ленты маскирует крепеж и позволяет прочно фиксировать ленту. В каталогах популярных интернет-магазинов эти удобные приспособления представлены в разнообразии вариантов.

Варианты устройства светодиодного освещения

Алюминиевые профили можно накладывать непосредственно на поверхность или же встраивать (врезать) в мебельные модули. На рынке также встречаются модели для подвесных алюминиевых профилей.

Конструкция профиля может быть в форме уголка или в форме круга. Каждый из них отвечает своему функциональному назначению. По необходимости его можно заказать в профессиональных компаниях в той форме, которая нужна потребителю. В соответствии с композицией, он может иметь форму буквы «П» или «Т».

Особенности круглого профиля

Задача круглого алюминиевого профиля – удерживать ленту. Данный вариант актуален для подвесных световых установок. В отдельных случаях он может быть использован и для работы на ровной поверхности. В этом случае его фиксируют при помощи специальных клипс.

Конструктивную особенностью этого варианта составляет рассеиватель, благодаря которому световой поток является нерезким и приятным для визуального восприятия.

Зачем нужен рассеиватель

В Интернет-магазинах представлены рассеиватели для круглого алюминиевого профиля в нескольких вариантах:

Прозрачные.

Полупрозрачные.

Матовые.

Цветные.

У рассеивателя имеется не только декоративная функция. Он является дополнительной защитой для светодиодной ленты. Однако наличие рассеивателя заставляет световой поток в некоторой степени теряет свою интенсивность. Это происходит даже в том случае, если рассеиватель является прозрачным. Тем не менее, это необходимая часть всей конструкции, которая подбирается в зависимости от размеров и конфигурации алюминиевого профиля.

Для того чтобы световая композиция получилась не только красивой, но и максимально прочной, рекомендуется приобретать вместе с профилем дополнительные составляющие.

К ним относятся:

Комплект крепежных клипс.

Трос для подвески профиля нужной длины.

Комплект заглушек.

Эти приспособления оптимизируют электромонтажные работы.