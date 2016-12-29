Собственный бассейн дома: возможности для реализации проекта

Желание иметь дома собственный бассейн вполне оправдано. Каждый человек, который любит воду, а также качественный и приятный отдых, время от времени задумывается о такой возможности. Если средства и площади позволяют, не стоит откладывать решение в долгий ящик. Реализовать проект можно в достаточно короткие сроки. А чтобы смета не оказалась сюрпризом, получить ее можно заранее, всего за пять минут. Для этого достаточно воспользоваться специальным калькулятором на сайте отдыхай-дома.рф/бассейн.

Какие возможности для строительства бассейна сегодня существуют?

Заказчики могут выбрать любое решение из огромного количества предложений. Виды оборудования, отделки, размеры и другие особенности — все это легко предусмотреть. Одна из особенностей касается уровня воды, который будет в готовом бассейне. Особым шиком сегодня считается уровень, соответствующий высоте пола. Когда «берег» плавно переходит в водную гладь, от такого решения невозможно отвести глаз. Это выбор людей, для которых эстетическая сторона вопроса на первом месте. Но если хочется вариант, который будет чуть проще в обслуживании, стоит построить бассейн с уровнем воды ниже пола.

На описанных нюансах выбор заказчика не заканчивается. Большое разнообразие наблюдается в вариантах отделки конструкции. Для этих целей можно выбрать плитку, специальную краску, пленку, разработанную именно для бассейнов, искусственный камень, стеклянную мозаику. Любое решение смотрится красиво, если за дело берутся профессионалы. Желательно не отказываться в оформлении от дополнительной подсветки. Она смотрится очень эффектно и полностью меняет вид всего помещения.

В готовый бассейн можно добавить дополнительные функции: водопад, аэромассаж, гидромассаж — две последние замечательно сказываются не только на самочувствии, но и на состоянии здоровья.

Свой бассейн — это всегда плюс

Бассейн в собственном доме стоит не таких баснословных денег, как принято думать. А убедиться в этом поможет проект “Отдыхай дома”. Высчитав предстоящие растраты, любой человек задумается: а стоит ли идти на поводу моды? Но бассейн — это не просто модный элемент, а действительно функциональное решение, которое подарит много замечательных минут отдыха, поможет поддерживать всегда привлекательную форму и насыщаться положительной энергией. Когда есть возможность вкладывать деньги в собственное здоровье и настроение, нет причин этого не делать.