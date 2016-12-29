

Сегодня ни одно строительство невозможно без предварительного геологического анализа местности и участка, на котором будет возводиться объект. Это необходимо для того, чтобы точно просчитать все особенности возводимой конструкции, особенно это касается проектирования фундамента и расчёта массы самого здания.

Современные тенденции в проведении подобных инженерных изысканий прежде всего направлены на ускорение процесса проектирования в возведении объектов. А если подобные исследования проводятся на территории с плотной застройкой, то зачастую приходится сталкиваться с неудобством при выполнении всех необходимых замеров.

Геологические изыскания осуществляются на всех стадиях строительства. На первом этапе проводится, так называемая, предпроектная подготовка. Она включает в себя согласование с городскими властями и проверку соответствия проектируемого сооружения градостроительной документации. Сегодня геология и геодезия в Киеве представлена рядом специальных инженерных компаний, которые проводят все необходимые изыскания и согласовывают проектную документацию с городскими властями. При строительстве как жилых, так и промышленных объектов обязательно должен проводиться анализ грунтов. Для этого применяют методы буровых и горнопроходческих работ, а также ряд лабораторных исследований.

Для разработки рабочей документации, которая будет использоваться непосредственно при строительстве объекта, инженерно-геологические изыскания проводятся на площадке, которая выбрана для ведения строительных работ. Для этого определяют физические и механические характеристики грунтов, проводят ряд специальных геофизических исследований. Также продолжают вести наблюдение за протеканием опасных для объекта геологических процессов. Отслеживают режим подземных вод. Непосредственно инженерно-геологические изыскания во время строительства выполняют только при сооружении особо ответственных зданий или при строительстве в сложных геологических условиях. Часто плотная застройка является причиной для ведения изысканий.