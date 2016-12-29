Как утеплить пластиковые окна



Причины, при которых требуется утепление ПВХ окон, могут быть различными. В некоторых случаях нужно лишь вымыть окна и завесить плотными шторами, чтобы в квартире стало тепло. Следует помнить, что энергосберегающие функции зависят от светопроводимости. Поэтому, в первую очередь, надо заботиться о чистоте стеклопакетов, а также всей конструкции окна.

Для проведения качественного утепления все поверхности рамы моют и обезжиривают специальным средством, чтобы к ним можно было приклеить выбранный для утепления материал. Также необходимо отрегулировать оконные створки, используя шестигранник. Устранение даже небольших перекосов и восстановление герметичности с помощью подтягивания всех крепежных элементов, поможет устранению дефекта.

Если в окнах наблюдается серьезное расхождение створок, лучше обратиться к специалистам. Такой ремонт достаточно серьезен, требует профессионального подхода. При повреждении запорных или других элементов, раму придется менять целиком. В целях профилактики всю фурнитуру периодически нужно подтягивать, даже если утепление пластиковых окон не требуется.

В тех случаях, когда резиновый уплотнитель потерял первоначальные свойства эластичности и покрылся трещинками, его необходимо заменить. Чтобы подобрать подходящий уплотнитель, лучше обратиться в специализированный центр, где помогут выбрать оригинальный или аналог данного уплотнителя. Для этого достаточно взять образец, чтобы показать его специалистам.

Наиболее практичным вариантом является уплотнитель, имеющий черный цвет. В такую резину не добавляются красящие пигменты, поэтому у нее всегда высокий уровень качества. Ощущение из окна сильного сквозняка указывает на то, что требуется теплоизоляция в некоторых местах соприкосновения рамы и откосов. Такой дефект устраняют монтажной пеной.

Демонтируют откосы и подоконник, убирают фрагменты старой пены, и все зазоры вновь заливают. Делать это нужно не только со стороны помещения, но и снаружи. После того, как пена застынет, возводят новые откосы. Если квартира расположена выше первого этажа, лучше обратиться к профессионалам.