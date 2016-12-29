Теплообменники на сайте sn22.ru



Теплообменники являются неотъемлемой частью любого котла, используемого для отопления. Именно с помощью данного элемента энергия сгораемого топлива преобразуется в тепло, которое передается к носителю, после чего разносится по зданию. От того, из какого материала изготовлен теплообменник, от его конструкции, будет зависеть работа всей системы.

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