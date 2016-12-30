30 Декабрь, 2016


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Алюминстрой — о ситуации на российском рынке фасадов

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Новости компаний
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Специалисты компании Алюминстрой рассказали о планах компании на ближайшее время, а также о приоритетах предприятия в 2016 году. Высказались эксперты и о ситуации на рынке фасадов РФ в целом.Потребность в сокращении затрат на возведение зданий и возросшие требования по увеличению энергоэффективности — основные тенденции российского строительного рынка. Сложная экономика 2015-2016 годов привела к 15-20% падению рынка фасадной отделки. В данной ситуации выигрывают сильные производители, способные предложить рынку эффективные решения.

2016 год Алюминстрой — производитель и поставщик алюминиевых композитных панелей для вентфасадов — завершает с оптимизмом. Весь год компания была сосредоточена на поставках в государственный и муниципальный сектор (госпрограмма реконструкции жилищного фонда).

Сегмент реконструкции зданий до кризиса занимал в России 10% строительного рынка. В Европе на долю реконструируемого жилья приходится более 50-60% рынка. В прошедшем году, в связи с сокращением ввода в строй нового жилья, цифра объемов реконструкции жилья составила весомую долю рынка. Алюминстрой, предложив разумные цены и активно работая с застройщиками, сумел нарастить объемы поставок алюминиевых композитных панелей.Компания работает также в сегменте реконструкции вокзалов, аэропортов, спортивных комплексов, осуществляет поставки композитных панелей на курортные объекты Краснодарского края и Крыма.

Традиционно Алюминстрой лидирует в сегменте «входных групп» рекламного рынка — оформление входов, витрин магазинов, ТЦ. Сеть региональных офисов позволила Алюминстрой оперативно снабжать материалами для производства рекламы региональных игроков рынка.

В 2016 году поставки алюминиевых композитных панелей осуществлены в Казахстан, Грузию, Беларусь, в Буркина-Фасо. Продукция Алюминстрой прошла сертификацию и получила разрешение на поставку в страны Европейского союза.

В 2017 году Алюминстрой прогнозирует рост рынка вентфасадов на 15%. Рост рынка обозначен экспертами и на прошедшем в сентябре 2016 года фасадном конгрессе «Facades of Russia». Введенные Алюминстрой в прошлом году производственные мощности позволят обеспечить фасадный и рекламные рынки 6 млн. погонных метров алюминиевых композитных панелей. Это более чем достаточно для наращивания доли рынка Алюминстрой до 45%.

Контакты:

+7 (495) 212-92-21

www.aluminstroy.ru

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