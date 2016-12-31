В текущем году стоимость жилья в новостройках обогнала цены объектов на рынке «вторички»

2016 год внес ряд изменений в устоявшиеся тенденции отечественного рынка жилой недвижимости: значительно снизилась стоимость однокомнатных квартир, подорожали объекты, находящиеся в строящихся домах, а «вторичка», напротив, стала доступнее по цене. Также завершающийся год отличился рядом антирекордов в сфере рынка вторичного жилья: повысились сроки продажи объектов, увеличилось количество сделок с дисконтами.

В преддверии 2017 года эксперты отрасли решили проанализировать рынок вторичного жилья российской столицы. Из-за значительного обесценивания национальной валюты, произошедшего в самом начале 2016 года, цены на московские однокомнатные квартиры опустились ниже ста тысяч долларов. Подобное падение было зафиксировано впервые за последнее десятилетие.

Максимального значения достигли показатели реализации недвижимости со скидками в 8-9%. Количество таких сделок в уходящем году достигло 86%, установив очередной антирекорд.

По данным remzhilstroy39.ru за 2016 год, срок пребывания объектов вторичной недвижимости в продаже составил 85 дней. В сравнении с 2012 годом этот показатель вырос практически на 15%. В прежние годы для совершения покупки клиенту достаточно было осмотреть пять объектов. Сейчас покупатель не торопится принимать окончательное решение – в процессе выбора количество просмотров может достигать двух десятков.

Также в уходящем году более остро стало ощущаться «противостояние» между первичным и вторичным рынками жилой недвижимости. Как сообщается, около 15 процентов покупателей из вторичного рынка «переметнулись» в сегмент строящегося жилфонда. Разумеется, этому способствовал большой выбор различных предложений среди «первички», а также выдача ипотечных кредитов с господдержкой. Стоимость вторичного жилья сейчас сопоставима с ценами на комфортабельные квартиры в новостройках – такое явление фиксируется впервые за всю историю рынка столичной недвижимости.

Не менее весомым фактором, способствующим «торможению» рынка вторичной недвижимости, является так называемый отложенный спрос. Аналитические данные показывают, что сегодня около трети потенциальных покупателей недвижимости предпочитают откладывать момент совершения сделки, надеясь дождаться снижения ипотечных ставок. И если до кризиса потребители считали приемлемой ставку в 12,45%, то «порог ожидания» уходящего года снизился до десяти процентов.

В столице вторичная недвижимость уже не пользуется такой популярностью, которая была присуща ей в докризисные времена. На протяжении последних одиннадцати месяцев активность совершения сделок в этом сегменте существенно снизилась. Но в сравнении с 2015 годом незначительный прирост все же ощущается.

По мнению экспертов, весомым сдерживающим фактором на московском рынке вторичной недвижимости является нестабильная экономика в стране, влекущая за собой низкий уровень доходов населения и отсутствие уверенности в стабильности материального положения.