Как выбрать качественную вагонку

Для обшивки внутренних стен все чаще стали использовать, так называемую, вагонку. Существует довольно много разновидностей такого покрытия. Поэтому вы можете столкнуться с некоторыми сложностями во время его выбора. Для того, чтобы правильно выбрать вагонку, необходимо заранее подготовиться.

В интернете можно найти немало сайтов, которые помогут вам с покупкой такого покрытия. Поэтому, если вас интересует вагонка штиль , то вы сможете приобрести ее в одном из интернет-магазинов.

Не секрет, что вагонка может быть изготовлена из различных пород древесины. Поэтому нет ничего странного в том, что изделия из разного дерева могут отличаться между собой не только внешним видом, но еще и своими техническими характеристиками. Довольно серьезные различия можно заметить между вагонками, которые изготавливаются из лиственных и хвойных деревьев. Например, вы можете приобрести себе материал, который сделан из сосны. Он содержит в себе немало эфирных масел и смол, которые препятствуют появлению белка. Если вы хотите купить красивую вагонку, то вам стоит обратить свое внимание на изделия из сосны. Они обладают неповторимой текстурой. Стоит отметить, что еловые изделия не стоит покупать, если вы собираетесь использовать их в бане. Дело в том, что при воздействии очень высокой температуры они могут выделать смолу. Для бани лучше купить специальную обессмоленную вагонку.

Помимо этого, необходимо обратить свое внимание на профиль изделия. Ведь вагонки могут иметь различные профили сечения. В них может отличаться размер элементов, форма граней, конфигурация замка и размер элементов. Нужно сказать, что данные факторы очень сильно влияют на то, как будут выглядеть ламели. Рекомендуется купить, так называемую, двустороннюю вагонку. Данный вид изделий имеет пазы и шипы, которые располагаются в центральной части торцевых панелей. К главным преимуществам такой вагонки можно отнести то, что в качестве лицевой стороны вы можете использовать обе плоскости. Однако, есть у такого материала и один недостаток. Дело в том, что в нем совершенно нет вентиляционных канавок.