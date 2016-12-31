Международные жд перевозки грузов

В наше время многие занимаются бизнесом, при этом, российские бизнесмены не ограничиваются деятельностью в пределах родной страны. Зачастую более выгодной оказывается торговля с заграничными государствами. В этом в случае, перевозка товаров осуществляется разными способами. Среди самых эффективных методов – железнодорожные перевозки грузов.

Данный способ грузоперевозок применяется для самых разнообразных видов товаров, доступен для многих стан. Это – один из самых надежных и безопасных способов транспортировки грузов. При этом, он является одним из самых недорогих. Таким образом, перевозят особенно крупные партии грузов. С учетом вида груза для его размещения используются специальные контейнеры, вагоны, для жидких грузов применяют цистерны, для сыпучих – хопперы, также спецоборудованием являются флэт треки (плоские платформы).

Если вы заказываете международные железнодорожные перевозки в современных транспортных компаниях, то вы получаете следующие преимущества:

Может быть доставлен любой вид груза, включая негабаритные, спецтехнику и оборудование. Доставляются даже такие грузы, которые невозможно перевезти каким-либо другим способом. Возможно заказать перевозку груза любого объема. Такую услугу невозможно получить при заказе любой другой разновидности транспортного средства. Кроме того, это – самый приемлемый способ, если речь идет о товарах массового потребления. Этот действительно надежный метод транспортировки, отличается высочайшей стабильностью, так как железнодорожные перевозки осуществляются по отработанным маршрутам. При этом соблюдаются установленные международные стандарты безопасности.

Все эти неоспоримые достоинства определяют выбор многих, желающих транспортировать груз в том или ином объеме. Международные грузоперевозки отличаются тем, что в процессе переброски товаров через границу их обязательно должен сопровождать специалист. Это связано с тем, что ширина российских железных дорог отличается от европейских, требуется осуществлять смену тележек, на которых размещается груз.