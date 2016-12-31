Как выбрать вибратор для бетона

В наше время многие занимаются самостоятельным строительством. Благодаря развитию современных технологий, даже в домашних условиях могут быть осуществлены самые разнообразные работы. Однако, для выполнения некоторых из них потребуется специализированное оборудование. Так, для качественной укладки бетона потребуется специальный вибратор.

Вибраторы для укладки производятся в самых разнообразных размерах и обладают различными конструкциями. В основе каждого из них находится вибрирующий элемент плоской формы. Из-за этого элемента вибратор для бетона имеет и еще одно название – виброплита.

Используется виброплита для уплотнения асфальтобетона, гравия, песка, смесей этих материалов, почвенных смесей и землистых грунтов.

Также при выборе вибраторов для бетона, следует обращать внимание на диаметр конструкции и ее общую длину. Эти показатели оказывают прямое влияние на продуктивность устройства. К примеру, если вы приобретете устройство с более широкой булавой, то оно сможет обрабатывать большую площадь смеси.

Для того, чтобы правильно подобрать диаметр устройства, вы должны проанализировать строительный объект, учесть конструкцию обрабатываемой площадки. К примеру, если это будет площадь, укрепленная арматурой, и вам нужно будет утрамбовывать бетон в промежутках между железными прутьями, то вы должны будете подобрать устройство таким образом, чтобы оно было способно выполнить данную работу. Также нужно учитывать толщину бетонного слоя, которую вы должны получить, плотность раствора, его густоту.

Бетон принято укладывать слоями в 40 сантиметров, поэтому длина наконечника должна быть соответствующей.

Помимо стандартных вибраторов и устройств, в магазинах реализуются необычные приборы. Они позволяют производить высотные или дистанционные работы. Их длина может достигать 10 метров и даже больше. При этом следует учитывать, для какого именно объекта применяется длинный вибратор. Если это фундамент, то лучше избрать другой способ для уплотнения, так как в этом случае необходимый эффект все равно не будет достигнут.