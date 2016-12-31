Советы по перепланировке квартиры

Перед поселением в новую квартиру часто проводится ремонт. Иногда он включает перепланировку – достаточно сложный и неприятный процесс для всех владельцев, которые решили провести ремонтные действия самостоятельно. Причем, сложности заключаются не только в самом ремонте, но и в формировании, и в утверждении нового плана.

Чтобы упростить свою жизнь в таком случае, следует использовать услуги архитектора-дизайнера. Этот специалист способен разработать замечательный проект, который включает архитектурно-строительную часть, особенности организации систем водоснабжения и канализации, а также содержит советы касательно стилистического оформления жилья. Кроме этого, в проекте учитываются пожелания владельца и согласовываются изменения, если заказчику что-то не понравилось.

Можно также получить только советы дизайнера, и на их основе самостоятельно составить план. Так, рекомендации могут касаться размещения комнат касательно того, как движется солнце. В этом случае определяется, в какие окна в течение суток светит солнышко. После учитывается стиль своей жизни и устанавливается, хочется ли, чтобы в нужное время в комнате определенного назначения был солнечный свет или нет.

Далее определяют количество комнат. Конечно, во время этого процесса стоит смотреть на вещи разумно. Если квартира небольшая, то не стоит в ней создавать десятки помещений. Никогда не следует забывать о кладовой, в которой можно оставлять многие вещи.

Компании, в которых можно заказать ремонт квартиры , также советуют не пренебрегать запретами. Так, не стоит устраивать ванную комнату в том месте, в котором сосед снизу имеет спальню. Большую осторожность следует проявлять в тех домах, которые имеют деревянные или смешанные перекрытия. Также обязательный момент в составлении нового плана квартиры – беседа с соседями и узнавание, изменяли ли они планирование своего жилья.

Планировка должна проводиться с взглядом в будущее. Так, если есть маленький ребенок, то через лет 5 ему будет нужно значительное пространство для игр, позже придется искать место для письменного стола и т. д.