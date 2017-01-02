Гидроизоляция в зимний период времени

В процессе проведения изоляционных работ в зимний период времени какого-либо строительного объекта, находящийся вне помещения, разработанный специалистами заблаговременно проект, должен включать в себя такую конструкцию, которая не требует использования в момент работ мастик или наоборот, использовать, но только в минимальных количествах.

Как правило, все материалы, предназначенные для теплоизоляции необходимо хранить в защищённом от намокания или снега помещении. Перед началом их использования нужно прогреть в помещении, которое отапливается. Осуществлять заготовку всех необходимых материалов для зимних работ, рекомендуется исключительно в отапливаемых помещениях.

Что касается мастик и растворов, то их готовят на горячей воде или немного подогревают их в мешалке, где присутствует пар, их температура должна быть в пределах 30-40 градусов. К рабочему месту мастику или раствор следует подавать в утеплённой таре. Необходимо помнить о том, что процесс изоляции матами или формованными изделиями в зимних условиях абсолютно соблюдаются все правила, которые характерны для работ летнего периода времени – не допускать попадания на материал влаги.

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Помните о том, что проведение сушки мастичной изоляции с существенной толщиной начинает резко замедляться по снижению температурного режима на поверхности. В зимнее время снижение температуры будет намного быстрее, именно поэтому изоляция из мастики должна делаться небольшой толщины, нежели например как летом. При этом дополнительно мастичная изоляция утепляется матами или формованными изделиями, а с приходом тепла они могут быть сняты, а соответственно толщина мастики может быть доведена до необходимой толщины. Наносить мастичную изоляцию при помощи замораживания недопустимо, поскольку в момент оттаивания изоляция начнёт разрушаться.