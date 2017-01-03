Практичные дешёвые евроокна

Часто низкая стоимость продукции ассоциируется с невысоким качеством, но среди металлопластиковых изделий есть эффективные варианты, опровергающие эту теорию. Компания “Okna 5” предоставляет оптимальный выбор доступных ПВХ систем с отличными эксплуатационными свойствами. Данные конструкции подойдут для бюджетного оформления жилых помещений и рабочих площадей с обеспечением звукоизоляции, защиты от сквозняка, барьера от проникновения пыли. Кроме того, киевская фирма осуществляет профессиональный монтаж и комплектацию пластиковых профилей надёжной фурнитурой. Недорогие окна от “Okna 5” – это рациональная экономия и приобретение долговечных ПВХ конструкций.

Вариации дешёвых евроокон

В столичной компании представлены европейские и отечественные качественные металлопластиковые системы.

Одним из видов бюджетных оконных изделий является функциональный трехкамерный профиль Euroline. Окна эконом сегмента производятся на высокотехнологичном немецком оборудовании из прочного и безопасного пластика, обеспечивающего безупречную геометрию конструкций. Система обладает хорошими теплозащитными и шумоподавляющими свойствами, подойдёт для обустройства различных площадей, холодного остекления лоджии.

Ещё один вариант недорогих окон – украинский трехкамерный профиль AFT Vista, изготовленный в соответствии с европейскими требованиями. Данные конструкции отлично адаптированы к местному климату и обеспечивают максимальное проникновение в помещение света.

Отечественный производитель Windom доступен в “Okna 5” в виде трехкамерного варианта Eco и пятикамерной системы Delux. Окна данной марки отличаются высокой эффективностью, стильным дизайном, долговечностью и надёжностью. Профили Windom устойчивы к местным температурным перепадам, имеют достойные показатели сохранения тепла и звуконепроницаемости.

Также бюджетная линейка включает в себя конструкции украинского бренда Openteck, а именно: трехкамерную Standart, четырехкамерную De-lux и пятикамерную Elit. Данные изделия удачно сочетают экономичность и функциональность. Системы Openteck обладают достойными характеристиками звукоизоляции, простые в обслуживании и комфортные в пользовании.

Отличные условия приобретения дешёвых евроокон

Полезные акции и актуальная дисконтная программа “Okna 5” помогут значительно уменьшить затраты на остекление помещения. Низкая стоимость окон и энергосберегающие стеклопакеты в подарок позволят оформить площадь с хорошей экономией.

Также заказчикам киевской компании доступны бесплатные замеры, демонтаж предыдущих конструкций, оперативная транспортировка оконных систем и помощь консультантов. Гарантия на дешёвые евроокна в “Okna 5” составляет 5 лет.