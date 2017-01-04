Как выбрать занавески для гостиной

Зал или гостиная для каждого жилища является своеобразным лицом, поэтому все хозяйки стараются подходить к оформлению интерьера этой комнаты максимально ответственно. А шторы и занавески являются одним из важнейших элементов декора любого помещения. Но также не стоит забывать, что любые шторы в зале должны быть удобными для постоянного использования.

При выборе занавесок для гостиной большое внимание нужно уделять ткани, из которой они изготовлены. Выбор ткани должен зависеть от того, на какую сторону выходят ваши окна. Ведь, если окна зала выходят на север, то в комнате постоянно будет не хватать света. В таком случае приобретать занавески из плотной ткани не имеет смысла. Одним из оптимальных вариантов можно считать занавески из органзы. Для окон, которые выходят на светлую сторону, имеет смысл подбирать ткани тёплых оттенков. Сегодня приобрести занавески для залы можно через интернет. Появилось большое количество виртуальных магазинов, в которых предлагается прекрасный выбор штор, занавесок и жалюзи. Там можно подобрать отличный вариант для оформления любой комнаты вашего жилища, а стоимость всех товаров в таких магазинах зачастую ниже, чем на простых рынках.

Дизайнеры советуют использовать в помещениях с невысокими потолками занавески с вертикальными полосами. В таком случае, отлично смотрятся занавески в японском стиле, так как они имеют прямоугольную форму и тянутся вверх. Для визуального увеличения пространства гостиной, можно использовать занавески с горизонтальными орнаментами и узорами.

Желательно выбирать для гостиной занавески и шторы, которые можно легко и быстро снять с карниза для чистки или стирки. Сложные драпировки лучше не использовать. Укороченные занавески или шторы обычно используют на кухне. Но рулонные или римские занавески могут неплохо смотреться в сочетании с полупрозрачной тканью. Для украшения небольших комнат желательно не использовать тёмные шторы с крупным орнаментом. Лучше всего подходят лёгкие занавески из прозрачных и полупрозрачных тканей. Они смогут сделать комнату более светлой и приятной.