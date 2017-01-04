Какой деревянный забор выбрать

Многим владельцам частных домов и дачных участков приходится сталкиваться с проблемой выбора качественной ограды. Стоит отметить, что подобрать ограду довольно сложно. Дело в том, что существует очень много разных видов таких заборов. Среди них особой популярностью пользуются деревянные ограды.

Сегодня вы можете подобрать тот или иной вид ограждения для своего участка даже при помощи интернета. Например, вы можете посетить сайт http://dachamaster.ru/catalog/derevyannye-zabory-dlja-dachi-stoimost.html и выбрать здесь наиболее подходящую ограду из дерева. Однако перед этим стоит определиться с тем, какой именно деревянный забор вам нужен.

Вы можете приобрести себе так называемый классический забор. Именно он пользуется немалой популярностью среди покупателей. К его преимуществам можно отнести то, что он с легкостью устанавливается. При этом вам не придется тратить на это очень много денег. Для установки такого забора вам придется использовать специальные профильные трубы, которые будут служить опорой.

Также вы можете установить себе деревянный забор под названием «кросс». В данном случае помимо дерева, используется еще и декоративный железобетон. Данный материал применяется для создания основания крепежных столбов. Стоит отметить, что такой забор довольно надежный.

Существуют еще деревянные заборы в виде решетки. В данном случае столбы создаются при помощи обыкновенных труб с размерами около 60 мм. На крепежные трубы устанавливаются специальные деревянные накладки. Секция такого забора имеет форму решетки. Она создается при помощи реек и досок, которые заключены в рамку. Если вы хотите создать замкнутое пространство или же закрыть растения от солнца, то такой забор вам точно не подойдет. Он отлично подходит только для украшения участка.

Рекомендуется установить себе так называемый штакетник. Данный забор может не только обозначить границы вашей территории, но еще и выполнять функции декоративного элемента. Штакетник является очень прочным, так как его столбы изготавливаются из качественных профильных труб.