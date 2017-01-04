Как самому убраться после ремонта

Многие ждут окончания ремонта в своей квартире. Однако конец ремонта не означает, что вся работа позади. Дело в том, что вам придется заняться еще и уборкой своей квартиры. Убраться в квартире после ремонта не так уж и просто. Поэтому стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут вам организовать эту работу.

Существует несколько способов, чтобы навести порядок в квартире. Уборка квартиры после ремонта может осуществляться и специальными компаниями. Поэтому, если вам не хочется тратить на это свое время и силы, то вам стоит обратиться за помощью к одной из таких компаний. Однако большинство людей решает сделать все самостоятельно.

Для начала необходимо заняться подготовительными работами. Рекомендуется вынести из комнаты всю мебель. Также вы можете спрятать все вещи, которые могут помешать вам убраться в помещении. Если что-то вынести не получилось, то лучше накрыть это при помощи плотной ткани или же полиэтилена. Помимо этого, рекомендуется накрыть и подоконники пластиковых окон. Дело в том, что строительная пыль обладает абразивными свойствами.

После этого можно приступать к уборке в помещении. Начинать стоит с устранения наиболее значимых последствий ремонтных работ. Вам придется убрать все инструменты, отделочные и строительные материалы. Также необходимо убрать весь крупный мусор, который мог остаться в квартире. Весь мусор рекомендуется собирать в мешки.

Теперь можно заняться пылью. В борьбе с ней вам могут пригодиться пылесос и веник. Подметать нужно осторожно. Только так вы не будете поднимать в воздух очень много пыли. Однако пылесосить необходимо побыстрее. При этом пылесосить нужно скрупулезно, чтобы избавиться от пыли по всей поверхности и во всех щелях.

Убрав всю строительную пыль, можно заняться и влажной уборкой квартиры. Во время такой уборки необходимо протереть тканью мебель, стены и потолок. При этом стоит почаще менять воду.

Во время последнего этапа уборки можно приступить к мытью пола. Стоит отметить, что его мыть необходимо несколько раз подряд. Так вы сможете полностью избавиться от разводов.