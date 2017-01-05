Как выбрать автоматическую систему полива?

Какие бы сорта растений не росли на вашем дачном участке, какими бы удобрениями их не обеспечивали, без организации качественного полива будет сложно собрать хороший урожай. Есть дачники, которые надеются на обильные дожди. Но бывает, что даже естественных осадков растениям оказывается недостаточно.

Для того чтобы организовать на своем дачном участке автоматический полив, необходимо будет проложить на нем стационарную трубопроводную систему. Существует несколько систем полива.

Дождевание

Дождевальные системы содержат в себе небольшие разборные трубопроводы и переносные, а также специальные насадки. При таком виде полива вода выходит под напором в воздух, опускается на растения в виде дождя. Насадка-распылитель, натянутая на шланг, является самым простым вариантом такой системы.

Ставить системы автоматического полива лучше до того, как будут начаты работы по посадке. Осенью необходимо сливать из системы всю воду, чтобы не произошло разрыва труб.

При помощи дождевания удобно не только проводить полив участка , но и увлажнять воздух. Работа, в этом случае, получается полностью автоматизированной. Участие человека практически не требуется. Все, что потребуется делать хозяину участка, это лишь регулировать норму полива.

Установка системы дождевания является затратным мероприятием. К тому же, работать эффективно она будет только при условии того, что в трубопроводе присутствует повышенное давление.

Капельное орошение

При подобном поливе вода идет через почву, расположенную возле корней растений. Объем воды и периодичность ее подачи легко регулируется. Таким образом, можно регулировать и собственные расходы на оплату счетов за воду.

Внутрипочвенный полив

В подобной системе орошения применяются системы труб, которые находятся в почве. Вода, в данном случае, подается прямо к корням растения. Испарение при применении такой системы будет минимальным. Верхняя почва всегда будет сухой. Поэтому необходимости в частой обработке земли не будет возникать. Единственный минус заключается в довольно высокой стоимости такой системы.