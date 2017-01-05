Что такое строительные двери?

Строительными дверями принято называть временные сооружения, для которых характерны все качества постоянных дверей, а именно шумо- и теплоизоляция, прочность и наличие всей фурнитуры, необходимой для эксплуатации. Строительные двери обычно представляют собой недорогие, но практичные дверные системы.

Благодаря наличию строительных дверей, возрастает степень комфорта строителей, которые работают в помещении. Кроме того, они могут использоваться и после проведения всех строительных работ владельцами квартиры до тех пор, пока они не приобретут новые двери и всю необходимую мебель.

Строительные двери используются также и во время возведения таких масштабных объектов, как больницы, торговые центры и театры. Там они обеспечивают возможность проведения внутренних работ по отделке вне зависимости от времени года.

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Так как по своим размерам строительные двери полностью соответствуют межкомнатным дверям, то при их выборе особое внимание следует уделять тому материалу, из которого они сделаны. Чаще всего межкомнатные двери бывают металлическими и деревянными, а также оргалитовыми.

Для изготовления металлических строительных дверей используется горячекатаная строительная сталь, поэтому они отличаются сверхпрочностью. Взломать такую дверь не сможет даже самый высококвалифицированный взломщик. Такие двери часто изготавливаются с утеплителем, чтобы после завершения строительных работ их можно было использовать в качестве дверей на чердак или в подсобное помещение.

Для деревянных строительных дверей характерна упрощенная конструкция полотна и коробки, благодаря которой значительно сокращается время установки и демонтажа. Такие двери изготавливаются преимущественно из сосновой древесины.

Оргалитовые двери представляют собой конструкции из твердых древесно-волокнистых плит, которые получают в результате горячего прессования. Их обрабатывают противопожарными веществами, поэтому они являются практически несгораемыми изделиями.