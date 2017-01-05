Как правильно выбрать погрузчик



Сегодня существует огромное количество предприятий, где используется специальная погрузочная техника. Поэтому с выбором подходящего погрузчика сталкиваются многие. Выбирая погрузчик, вам придется обратить свое внимание на множество важных факторов.

Продажей погрузчиков занимается огромное количество различных компаний. Например, вы можете его приобрести в компании ЭКСПА без особых проблем. Ознакомиться с информацией о данной компании вы сможете при помощи ее официального сайта.

Для того, чтобы правильно выбрать данный вид техники необходимо разобраться с тем, какое топливо использует погрузчик. Данный вид техники может работать при помощи бензина, газа или же дизельного топлива. Такое топливо является универсальным. Именно поэтому оно пользуется немалой популярностью. Технику на бензине и газе можно использовать не только на открытом воздухе, но и в помещениях. Модели на дизельном топливе рекомендуется использовать только на улице. Дело в том, что такие погрузчики сильно шумят, нагреваются и выделяют во время работы немалое количество выхлопных газов. Стоит отметить, что существуют даже электрические модели. Однако вам придется много времени тратить на их подзарядку.

Помимо этого, стоит обратить свое внимание и на максимальную высоту, с которой может работать погрузчик. Дело в том, что различные модели могут поднимать груз на разную высоту. За подъем груза у погрузчика отвечает специальная мачта. Стандартные модели имеют мачту с высотой около трех метров. Однако иногда этой высоты просто не хватает. В таком случае вы можете приобрести модели, которые оснащены специальной дуплексной мачтой. Она может подниматься на три с половиной метра.

Иногда приходится работать в помещениях. В таком случае нет смысла покупать технику со слишком высокой мачтой. Например, вы можете приобрести себе модель со свободноходовой мачтой. Она имеет специальный цилиндр, который позволяет двигаться каретке по длине мачты. Стоит отметить, что такие модели немного дороже стандартных. Поэтому они не пользуются большой популярностью среди покупателей.