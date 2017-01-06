Привлекательность домов из бруса

Каждый человек мечтает об уютном доме. Где комнат больше, там и ссор будет меньше. Каждый занимается в своем уголке интересным делом. Раньше нужно было все время контролировать строителей, ныне все проще. Число строительных компаний день ото дня растет, и клиент имеет отличный выбор для возведения прочного жилья.

Из нескольких этапов состоит строительство домов из бруса. Так, объемный фундамент не требуется при строительстве. Строители собирают деревянную коробку и совершают монтаж крыши.

Направление волокон в ламелях идет в противоположные друг от друга стороны при склеивании в брус. Далее совершают профилирование бруса на четырех сторонних станках. После придания профиля клееный брус торцуется в размер. Затем подводят коммуникации. А красивая декоративная отделка – заключительная стадия. Дом из клееного бруса представляет собой хорошее капиталовложение. Конструкции на базе клееного бруса обладают низкой теплопроводностью.

Строительство коттеджей и всю информацию по данному вопросу можно найти на соответствующем сайте в глобальной сети. Здесь можно прочесть все о шифере и особенностях декоративной штукатурки. Заметим, что стены из качественного клееного бруса дают усадку на 1%, не более. Дом будет весьма долговечным. Размеры дома со временем не изменяются. А строительство домов из бруса проходит довольно быстро. Известно, что брус много раз строители обрабатывают для того, чтобы поверхность стала ровной. А из-за низкой влажности клееный брус не восприимчив к воздействию бактерий.

Готовый красивый дом из клееного бруса соответствует всем жилищным стандартам. Он экологически безопасен. Брус позволяет увеличивать размеры проемов, пролетов. Заметим, что данный брус не имеет трещин и сучков, он обладает прекрасной звукоизоляцией. И конечно, в деревянном доме поддерживается благоприятный микроклимат. Жилье из древесины ароматизируется эфирными маслами. Уникальные дома из бруса намного легче каменных и кирпичных. Они обладаю высокой пожаробезопасностью.