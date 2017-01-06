Как купить квартиру в новостройке

Любой человек мечтает о том, что однажды он все же станет счастливым обладателем собственной квартиры в новостройке, сможет комфортно обустроить ее по своему вкусу. Многие строительные компании сегодня предлагают приобрести уютные квартиры в новых домах по весьма приятным ценам, но, при этом, обывателям стоит знать основные правила выбора такой квартиры.

Итак, в самую первую очередь необходимо собрать, как можно больше информации о самом застройщике и о том объекте, где вы хотите приобрести для себя новую квартиру. В обязательном порядке стоит посетить офис строительной компании, где ее менеджер должен ознакомить вас с теми объектами, которые его фирма уже сдала в эксплуатацию, и который с готовностью завезет вас на место нахождения той новостройки, что вас особенно интересует.

Если вас интересует недвижимость в перми , то всю информацию о тех строительных компаниях, которые сегодня активно продают квартиры в только что построенных объектах, вы сможете без особого труда найти в сети. Здесь же вашему вниманию будут предложены и отзывы о работе этих компаний. Бывшие их клиенты расскажут вам все о том, соблюдаются ли компанией сроки застройки, не завышается ли стоимость квартир при их сдаче в эксплуатацию.

Обратите внимание на месторасположение новостройки. Чаще всего новые микрорайоны возводятся неподалеку от лесов и рек, в экологически чистых местностях, но бывает и так, что рядом с новым домом может проходить оживленная трасса или находиться городская свалка. Подобного рода вопросы стоит уточнить заранее, не полениться самостоятельно осмотреть место, где в дальнейшем вы намереваетесь со своей семьей проживать.

Обязательно попросите показать вам схему застройки нового микрорайона. Вы должны убедиться в том, что рано или поздно, но здесь возникнет развитая инфраструктура. Навряд и вам и вашим близким понравится проживать в районе, где поблизости нет ни одного продуктового магазина и аптеки, детского сада и школы, многих других немаловажных для нормальной жизнедеятельности объектов. Стоимость квартиры, в таком случае, будет явно ниже, чем ожидалось.