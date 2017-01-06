

Выбирая деревянную лестницу для дома, вы наверняка замечали, что стоят они по-разному. Цена на деревянные лестницы – не постоянная величина, она сильно варьируется у различных производителей и в рамках модельного ряда.

Из чего складывается цена на деревянные лестницы?

Цена на деревянные лестницы зависит от нескольких факторов:

Сорта и качества древесины, из которой она изготовлена;

Способа обработки массива;

Сложности конструкции;

Наличия перил;

Размера лестничных маршей и их количества;

Наличия декоративных элементов, в том числе кованых деталей.

Используя в производстве лестницы древесину редких, ценных пород, производитель значительно увеличивает ее стоимость, но, вместе с тем, изделие приобретает дополнительные полезные качества. Так, например, детали из древесины дуба, благодаря его особой прочности, меньше подвержены истиранию, а конструкция из лиственницы легко переносит воздействие влаги и не деформируется от сырости. Гнутые элементы из древесины, усовершенствованная форма ступеней, наличие «пригласительной» ступени также удорожают конструкцию. Эксклюзивные модели, выполненные по индивидуальному проекту, конечно, не могут стоить так же, как лестница с простейшим набором необходимых элементов.

Цена деревянных лестниц увеличивается, если устанавливается модель поворотной или винтовой конструкции, выбирая прямую лестницу, вы можете существенно сэкономить.

Монтажные работы также влияют на итоговую стоимость готового изделия: чем сложнее конструкция, тем выше стоимость ее монтажа. Увеличить стоимость монтажных работ может и необходимость укрепления стен, к которым будет примыкать будущая лестница, а также ограниченность пространства для установки.

Какую деревянную лестницу выбрать?

Для того, чтобы решить – какая деревянная конструкция подойдет именно вам, следует оценить свой бюджет и сделать выбор либо в пользу функциональности и доступной стоимости, либо присмотреться к элитным моделям лестниц.

Лестницы из древесины распространенных пород деревьев, лаконичные по дизайну, вполне демократичны по стоимости: они отлично выполняют свои функции, надежны и безопасны. Использование в производстве лестницы ценной древесины дуба, лиственницы напрямую влияет на их стоимость и цена на эти деревянные изделия увеличивается.

Деревянная конструкция может подчеркнуть вкус и статус владельца дома, в таком случае цена отходит на второй план и выбор моделей лестниц существенно увеличивается.

Если в вашем доме уже установлена бетонная лестница или лестница на металлическом каркасе, то вы можете заметно улучшить ее внешний вид, облицевав ее элементами из натуральной древесины. Таким образом вы избежите появления строительного мусора от демонтажа прежней конструкции и получите эстетически привлекательное и функциональное изделие. Лестница, сочетающая в своей конструкции металлические и деревянные элементы, может стать частью дизайнерского оформления интерьера.

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