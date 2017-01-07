Материалы для звукоизоляции стен

Проблема шумных соседей сегодня мало беспокоит жителей многоквартиных домов благодаря появлению современных шумоизоляционных материалов. Шумоизоляция может быть выполнена не только на тех стенах, которые граничат с соседями, но и на внутренних стенах квартиры. Это позволит сделать полностью изолированной каждую комнату.

Материалы для проведения шумоизоляции на современном рынке представлены в огромном разнообразии. Одним из них является пробковое покрытие. Оно может быть выполнено из коры пробкового дерева. Шумоизоляция выполняется с помощью специальных панелей, которые монтируют на стену и закрывают гипсокартонными покрытиями. Стыки хорошенько промазывают при помощи герметика.

Толщина шумоизоляционных панелей составляет 4-12 сантиметров. Узнать о самых современных материалах вы сможете у любого консультанта в строительном магазине.

Звукизоляционные плиты могут быть разнообразными. Они могут оклеиваться обоями или другим материалом. Подобные изделия не только прекрасно защищают от шума, но и несут в себе еще и декоративную функцию. Вы в любой момент сможете перекрасить их. Звукопоглащающие плиты обладают прекрасной герметичностью. Они могут крепиться не только на стенах, но и на потолке.

Для того, чтобы провести эффективную звукоизоляцию стен, для начала понадобится их выровнять. Также необходимо будет заделать все отверстия и щели. Это позволит обеспечить более плотное прилегание панели к стене. Крепить панели можно непосредственно к стене, а также к деревянной обрешетке или к металлическому профилю.

После того, как стены будут отделаны звукоизоляционными панелями, можно будет приступать к их финишной отделке. Чаще всего в качестве отделки используют армирующую стеклосетку или же гипсокартон. Последний вариант способен защитить от трещин. Вся конструкция получается довольно долговечной. Кроме того, гипсокартон выполняет роль своеобразного изолятора.

Перед любой отделкой важно убедиться в том, что в местах стыка не осталось щелей. Щели придется заделывать при помощи силиконового герметика и специальной клейкой ленты.