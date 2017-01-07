Как выбрать межкомнатные двери

Стильные и качественные межкомнатные двери, безусловно, украсят любое современное жилище, однако, к их выбору стоит отнестись максимально ответственно, чтобы они прослужили вам верой и правдой, не один десяток лет украшая ваше жилое пространство. И в самую первую очередь необходимо обратить свое внимание на производителя этого популярного вида продукции.

Многие компании сегодня предлагают покупателям двери собственного производства самых различных форм, размеров, форматов, со стеклянными и зеркальными вставками, из натуральных и самых современных искусственных материалов. Вы в этом ассортименте должны ориентироваться на отзывы тех потребителей, что уже приобрели данные двери конкретного производителя и полностью остались довольны их качественными характеристиками и внешним видом. Межкомнатные двери от производителя , выбранные правильно, полностью удовлетворят и ваш эстетический вкус.

Для того, чтобы приобрести по настоящему качественные двери, обязательно внимательно осмотрите их визуально. Проведите своей рукой по поверхности двери, вы не должны ощутить ни сколов под своими пальцами, ни шероховатостей, ни царапин. Если вы не уверены в высоких эксплуатационных качествах выбираемой двери – откажитесь от ее покупки, попросите продавца показать вам похожие варианты по более высокой цене, чтобы убедиться, что ваше решение верное и что выбранная вами дверь и в самом деле не годилась для вашего интерьера. Обязательно снимите все замеры с той двери, что вы выбираете. Поверьте, вам будет очень нелегко потом смириться с мыслью, что так тщательно и долго выбираемая вами дверь просто не подходит под тот проем, где вы собирались ее установить. В идеале – выбирайте дверь для комнат своего дома со специалистом, который быстро снимет с двери нужные вам размеры и выберет из различных вариантов стильную и красивую дверь из самых качественных материалов.

Наибольшей популярностью пользуются межкомнатные двери из древесины, но вы должны знать, что хвойная древесина в этом плане особо не приветствуется специалистами, а вот дверь из бука или дуба будет выглядеть отменно.