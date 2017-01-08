Особенности рекламы на транспорте

Существует множество эффективных видов наружной рекламы. Одним из самых эффективных методов можно считать расположение рекламных плакатов на легковых, грузовых и пассажирских транспортных средствах, ежедневно передвигающихся по улицам города. Этот вид продвижение имеет важные преимущества, которые обуславливают его интенсивное развитие.

Рекламные плакаты можно клеить как на «малолитражки», так и на прицепы массивных седельных тягачей. На общественном транспорте и грузовиках зачастую размещают рекламу крупные компании. Легковые автомобили чаще всего выступают площадкой для пиара услуг небольших бизнесов, собственностью которых эти транспортные средства и являются. Это может быть продвижение услуги доставки пиццы, такси, химчистки и других услуг. Иногда гостиницы, рестораны и спортивные клубы размещают промо-материалы на автомобилях такси, сотрудничающих с ними.

Реклама на легковом и грузовом транспорте, о видах которой можно узнать на сайте рекламанатранспорт.рф , обеспечивает широкий охват целевой аудитории. Значительные площади кузовов машин дают возможность размещать на них крупные изображения, что позволяет компенсировать недостаток данного вида продвижения — короткое время взаимодействия с аудиторией. Но в городах с плотным трафиком на дорогах и множеством светофоров окружающие могут дольше наблюдать промо-материалы на транспорте.

При размещении рекламы на транспорте зачастую необходимо потратится лишь один раз, для нанесения полотна, что в большинстве случаев предполагает одноразовую оплату. Мойку автомобиля осуществляет сам владелец транспортного средства, поэтому отпадает необходимость ухаживать за рекламной площадью. При этом не стоит экономить на качестве пленки, поскольку со временем она в любом случае будет немного блекнуть под воздействием солнца. Использование площадей на городском транспорте предполагает их аренду, что может обходиться достаточно дорого.

Для экономии средств, компании часто размещают рекламные наклейки на своем корпоративном транспорте, что также способствует продвижению бренда.